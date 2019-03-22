Büyükşehirden 17 bin kişiye evde bakım hizmeti

Kentin 19 ilçesi ve 622 mahallesinde hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, bugüne kadar yalnız yaşayan, yaşlı, engelli ve yatalak 17 bin kişiye ulaşarak evde bakım ve sağlık hizmeti verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, kentin tamamında günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Evde bakım ve sağlık hizmetinin yanında yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen sedye ile taşınması gereken hastaların sağlık kuruluşlarına naklini tam donanımlı ambulansları ile gerçekleştiren merkez bugüne kadar binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü.

Bir telefonla harekete geçiyor

Bir telefonla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, hizmete girdiği ilk günden itibaren 19 ilçe, 622 mahallede; 3 doktor, 39 sağlık personeli, 10 ambulans, 78 araç ve 224 personeliyle Denizlililere hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar 7 bin haneye 95 bin kez evde bakım hizmeti veren merkez, 7 bin 500 vatandaşa ise 170 bin kez sağlık hizmeti verdi. 2 bin 700 vatandaşa ise 15 bin kez hasta nakil hizmeti verildi. 17 bin 200 ihtiyaç sahibini belirli aralıklarla 280 bin kez ziyaret ederek dertlerine derman olan Büyükşehir Belediyesi kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor.

“Gönüllere dokunmaya devam ediyoruz”

Gönüllere dokunmaya devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, muhtaç insanların kendilerine bildirilmesini isteyerek, "Biz bu projeye başlarken ’Denizlimizde kimse sahipsiz kalmayacak, kapısı çalınmayan, derdi sorulmayan insanımız kalmayacak’ dedik. Şok şükür bugüne kadar binlerce insanımıza ulaştık, ulaşmaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın dualarıyla çalışma azmimiz de katlanarak artıyor. Mutlu ve huzurlu bir Denizli için, geleceğe bir fazla eser bırakmak için gece gündüz çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.