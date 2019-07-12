Büyükşehir’den “15 Temmuz futbol turnuvası” Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ‘15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıldönümünde kentte bulunan amatör futbol takımları arasında “15 Temmuz Futbol Turnuvası” düzenledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ‘15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıldönümünde kentte bulunan amatör futbol takımları arasında “15 Temmuz Futbol Turnuvası” düzenledi.

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Gaziantep Şubesi’nin destekleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ningirişimleri gerçekleşen turnuvaya takımlar büyük ilgi gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan “15 Temmuz Futbol Turnuvası”na 10 takımdan 160 sporcu katıldı.

Oluşturulan 2 gruptan çıkan takımların eleme usulü tek maçla finale kalmak için mücadele ettiği turnuvada takımlar kıyasıya mücadele veriyor. 14 Temmuz’da tamamlanması planlanan turnuvada dereceye girecek olan takımlara çeşitli ödüller verilecek. Turnuvanın bundan sonraki yıllarda da sürdürülmesi ve geleneksel hale gelmesi hedefleniyor.

Ödüllerin Pazartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki kutlama programında verileceği ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.