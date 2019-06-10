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Büyükşehir’den 140 dezavantajlıya iş fırsatı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gaziantep İl Müdürlüğü arasında tedavi gören 20 madde bağımlısı gençle 120 engellinin istihdamına yönelik protokol imzalandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:41
Büyükşehir’den 140 dezavantajlıya iş fırsatı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gaziantep İl Müdürlüğü arasında tedavi gören 20 madde bağımlısı gençle 120 engellinin istihdamına yönelik protokol imzalandı.


İŞKUR İl Müdürlüğünde düzenlenen törende Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay ve Gaziantep İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin protokole imza attı. Protokolle dezavantajlı gruplara eğitim verilerek istihdam sağlanacak.


“Engelsiz İş, Engelsiz Hizmet Projesi” çerçevesinde Gaziantep’te yaşayan ve çalışabilir durumda olan 120’ye yakın engelli bireyin yaş, eğitim, engel durumları, iş tecrübeleri üzerinden değerlendirme yapılacak kişiler eğitime alınarak uygun olan adaylar istihdama katılacak. Adaylar yüzde 25 istihdam garantisi altında bir yıl boyunca eğitim alacak.


Öte yandan “Madde Bağımlısı Gençlere Meslek Edindirme Kurs Projesi”yle de tedavi gören 18-29 yaş arası tespit edilen 20 madde bağımlısı genç Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK)’nda 3 ay boyunca “Aşçı Yardımcılığı Eğitimi” alarak istihdam edilebilirliği artırılacak. Projeyle uyuşturucu madde kullanıp tedavi gören gençler arasında meslek eğitim kurslarına teşvik edici etkisi olması amaçlanacak.


Konu hakkında bilgi veren Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay, “Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla 120 engelli vatandaşımız ve 20 madde bağımlısı gencimize istihdam konusunda umut olacağız. Bu kapsamda verilecek eğitimle 120 engelli vatandaşımız iş sahibi olacak, 20 madde bağımlısı gencimizin geleceğine yeni bir kapı açılacak. İŞKUR ile sağlanan anlaşma ile belediye olarak bu kişilere eğitim verilerek istihdamlarına yardımcı olacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:41
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