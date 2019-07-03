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Büyükşehir’de toplu tenkisat Bahçeli’nin masasında

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’den topluca işten çıkartılan çalışanlarla ilgili ortaya çıkan soruna dair “Hukuki çerçevede, meşruiyet içinde arkadaşlarımıza desteğiniz devam etsin.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:22
Büyükşehir’de toplu tenkisat Bahçeli’nin masasında

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’den topluca işten çıkartılan çalışanlarla ilgili ortaya çıkan soruna dair “Hukuki çerçevede, meşruiyet içinde arkadaşlarımıza desteğiniz devam etsin. Genel Merkez olarak bizler de buradan sorunun takipçisiyiz ve yanınızdayız” mesajı verdi.


MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı başkanlığındaki bir heyet, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’den topluca işten çıkarılan çalışanlarla ilgili yaşanan sorunu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye arz etti. Heyette Bünyamin Avcı’dan başka ayrıca Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MYK Üyesi Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK Üyesi Uğur Öztürk, İl Başkan Yardımcıları Şevki Kaya ve Diren Özgül de yer aldı.


Bahçeli: “Sorunun takipçisiyiz”


MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye yaşanan süreç hakkında bilgi verdi. MHP Lideri Bahçeli ise, “Mağdur kim olursa olsun, hepsi bizim vatandaşımızdır. Hemşehrimiz olsun veya olmasın, partilimiz olsun veya olmasın hepsi bizim insanımızdır, hepsi kıymetlidir, hepsi vazgeçilmezimizdir. Hukuki çerçevede, meşruiyet içinde arkadaşlarımıza desteğiniz devam etsin. Genel Merkez olarak bizler de buradan sorunun takipçisiyiz ve yanınızdayız” dedi.


CHP’li Zeydan Karalar başkanlığındaki Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden 28 Haziran 2019’da başlayan tenkisatta ilk olarak 440 işçinin iş akitleri sona erdirilmiş ve bu sayının bin 750’yi bulacağı bildirilmişti. Adana’da ekonomik ve sosyal maliyeti ağır olan söz konusu tenkisatın “İşçi kıyımı” olduğunu belirten MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Merkezinin de desteğiyle mağdurların işlerine iadesi yönündeki çabasını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:22
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