Büyükşehir’de toplu iş sözleşme sevinci

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Buna göre işçi maaşlarında 2019 yılı için yüzde 21, 2020 yılı için de yüzde 10 artı enflasyon farkı oranında artış yapılacak.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, şöyle dedi: “Bir husus var ki; onu asla inkâr edemez ve görmezden gelemeyiz. Bu husus ki; içinde emek var, gayret var. İçinde güç var, kuvvet var. İçinde hulusi niyetle çarpan kalpler var, samimiyet var, şükür var, hareket var, bereket var. İşte bu husus değerli kardeşlerim; sizlerin alın teridir, emeğinizdir, çabanızdır. Yürüdüğümüz yoldaki her karışta, sokaklarda, caddelerde ve kaldırımlardaki her bir taşta, yeşilde, çiçekte, bahçede ve parkta; öyle ki yapılardaki harçta bile sizin parmak izleriniz var. Ve şunun altını özellikle çizmek istiyorum ki; biz gerçekten çok şanslı bir yönetimiz. Çünkü gerek kurum içerisinde ve gerekse dışında, emekleriyle ve özverileriyle karıncaları bile kıskandıran sizin gibi çalışanlarımız var, kardeşlerimiz var. Allah, sizleri var etsin. Allah, bu gayretlerinizi daim, ocaklarınızı kaim kılsın inşallah. Sizlerdeki bu azim ve gayret oldukça, sizlerdeki bu samimiyet ve iyi niyet sürdükçe, bizim Erzurum’da üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş kalmayacak inşallah.”

“Emeklerin karşılığı paha biçilemeyecek kadar değerlidir”

Başkan Mehmet Sekmen, konuşmasında emek ve alın terine vurgu yaptı.

Başkan Sekmen, “Hak-İş Konfederasyonu’muzun kıymetli Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın ile birlikte 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi’ni hayata geçirdik. Bu sözleşmeyle işçi kardeşlerimizin maaşlarında 2019 yılı için yüzde 21, 2020 yılı için de yüzde 10 artı enflasyon farkı oranında artışa gitmiş olacağız. Şunu özellikle bilmenizi istiyorum ki: emeğinizin karşılığı bizim için elbette paha biçilemeyecek kadar değerli ve kıymetlidir. Öyle ki; akıttığınız her bir damla alın teri bile bizim gözümüzde bir mücevher tanesidir. Dolayısıyla maaş artışları hususunda elimizden geleni yaptığımızı ve tüm imkânlarımızı zorladığımızı da, buradan bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. İnşallah el ele verecek, çok daha güzel ve müreffeh günlere yine hep birlikte kavuşacağız.Yüce Allah, bu toplu sözleşme törenimizi hayırlara vesile kılsın, hanelerinizi neşelendirsin, bolluk ve bereketten ayırmasın inşallah” açıklamalarında bulundu.