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Büyükşehir’de şeffaf yönetim dönemi devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Belplas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi, “Vektörle Mücadele Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı İşi” için herkese açık ihaleye çıkıyor.

21 Mayıs 2019 Salı 16:16
Büyükşehir’de şeffaf yönetim dönemi devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Belplas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi, “Vektörle Mücadele Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı İşi” için herkese açık ihaleye çıkıyor.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Şeffaf Belediyecilik” anlayışıyla ANFA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hizmet alım işi ile ilk kez hayata geçirilen canlı yayın uygulaması, Belplas Şirketi’nin düzenleyeceği ihale ile devam edecek.



İhale canlı yayınlanacak


ANFA’dan sonra Belplas Şirketi de haşere ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç alım işi için herkese açık ihale gerçekleştirecek.


Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak ihale, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 14.30’da Ahi Evran Mahallesi, 241 Sokak, No:39 Sincan adresinde teklifler kapalı zarfla alınacak.


Belplas Şirketi, firmaların katılımlarını sağlamak amacıyla idari ve teknik şartname, sözleşme tasarısı, ilgili evrak ve ormları http://www.belplas.com.tr/ internet adresinde yayınlanırken, açık ihale Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘www.youtube.com/ankarabbld’ ve ‘twitter.com/ankarabbld’ adresinden yayınlanacak.

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Haber Tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı 16:16
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