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Büyükşehir’de renkli meclis

Büyükşehir Belediyesi’nin 2014-2019 dönemi son meclis toplantısı renkli görüntülere sahne oldu.

14 Mart 2019 Perşembe 19:25
Büyükşehir’de renkli meclis

Büyükşehir Belediyesi’nin 2014-2019 dönemi son meclis toplantısı renkli görüntülere sahne oldu. Toplantı salonuna girişte Nuri Erbak Ortaokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Alinur Aktaş, gündem maddeleri ve önergelerin görüşülmesinin ardından dönem sonu meclis konuşmasını yaparak, meclis üyelerine birer teşekkür plaketi verdi.


Büyükşehir Belediyesi’nin 61. oturumu, renkli görüntülere sahne oldu. 2014-2019 döneminin son toplantısı niteliğini taşıyan oturumda, Nuri Erbak Ortaokulu öğrencileri de misafir olarak yer aldı. Toplantıya girişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı çiçeklerle karşılayan minikler, okul öğrencilerinin yazılarından oluşan ‘Geleceği Okuyan Kalemler’ isimli kitabı Başkan Aktaş’a hediye etti. Meclis toplantısında rutin gündem maddeleri ile 39 adet önerge ele alındı. Toplantıda Bursa Kent Müzesi’nde uygulanan ücretli giriş sistemi oybirliğiyle kaldırılırken; Yenişehir Havaalanı seferlerinin sürekli olması, yeni uçuşlar ve ek seferler konulması yönündeki karar yine oybirliğiyle alındı. Gündem maddeleri ile önergelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Alinur Aktaş, meclis üyelerine hitaben konuşma yaptı. Konuşması sonrasında Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Erdem Saker ile tüm meclis üyelerine birer teşekkür plaketitakdim etti.


“Hepimizin tek derdi Bursa oldu”


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, görevleri başında iken çeşitli sebeplerle hayatlarını kaybeden eski üyeler Cüneyt Yıldız, Şerafettin Atalay ve Özgür Aksoy’a Allah’tan rahmet diledi. Yine bu dönemde 8 üyenin istifa ederek görevlerinden ayrıldığını dile getiren Başkan Aktaş, “Samimiyetle ifade ediyorum ki ilçe belediye başkanlarımızla birlikte toplam 101 kişilik bu ekibin tek derdi Bursa oldu. Hepimizin ortak hedefi, Osmanlı’nın şehircilik geleneğini başlattığı Bursa’mızda yaşayan 3 milyon hemşerimizin rahat ve huzurlu bir hayat sürmesiydi” dedi.


Bursa’nın her geçen gün büyüyen, ihtiyaçları sürekli değişen, bu doğrultuda sürekli yenilik isteyen bir şehir haline geldiğini belirten Başkan Aktaş, Bursa ile ilgili atılacak her adım ve çalışmanın meclis çatısı altında değerlendirildiğini kaydetti. Bu çerçevede 2014-2019 dönemi içerisinde 117 toplantı yaptıklarını, 14 bin 500 karara imza attıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Göreve geldiğim tarihten bu yana ise 30 toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda 3 bin 514 karar aldık. Şehrimizin geleceğini ilgilendiren konularda bazen elbirliğiyle hareket ettik, bazen tansiyonumuz yükseldi. İstemeden de olsa birbirimizi kırdık. Şunu samimiyetle söylüyorum, hiçbiri kişisel değildi. Her zaman tek derdimiz Bursa’nın çıkarları oldu” diye konuştu.


“Bursa için birlikte hareket ettik”


Göreve geldikleri andan itibaren Bursa’ya hizmet için gece gündüz çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Aktaş, yapılan ve yapılacak tüm yatırımları detaylarıyla birlikte incelediklerini ifade etti. Bursa’nın en önemli sıkıntısının ulaşım olduğunu ve bu konuda ciddi mesafeler kat ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Akıllı dokunuşlarla şehrin acil ihtiyaçlarını bir an önce karşılamaya çalıştık. Bir yandan yarım kalan projelerin tamamlanmasını sağladık diğer yandan yeni projelerin temelini attık. Kısa ve uzun vadede yarar getirmeyeceğine inandığımız, vatandaşlarımızın da destek verdiği, şehir içi teleferik hattı, deniz uçağı, helikopter seferleri uygulamalarını iptal ettik” şeklinde konuştu.


5. dönemin 14. oturumunu gerçekleştirdiklerini ve önlerinde yeni bir dönem bulunduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “İnşallah, vatandaşlarımızın da teveccühleriyle yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi bizlere verildiğinde, bazı meclis üyesi arkadaşlarımız burada görevlerine devam edecek. Yeni arkadaşlarımız ise meclise girecek. İnşallah, Bursa’nın geleceğinin inşasında yine burada önemli kararlara imza atacağız. Bu dönemin son oturumu olması vesilesiyle Bursa’ya hizmet heyecanımıza ortak olan, bizleri yalnız bırakmayan, desteklerinden güç alacağımız siz değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 19:25
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