Büyükşehir’de memurların yemin heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan aday memurlar yemin ederek, 657 sayılı devlet memuru statüsü kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen yemin töreninde yeni yemin eden memurlardan canla, başla ve heyecanla çalışmalarını istedi. Başkan Aktaş, memurlara görevlerinde başarılar dileyerek, “Büyükşehir Belediyesi’ne ÖSYM - 2017/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Devlet Personel Başkanlığı’nca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi memur kadrolarına 90 kişi tayin edildi. 2017 yılı içerisinde göreve başlayan aday memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54. maddesi gereğince 12 Şubat 2019 tarihinde asâlet tasdik işlemleri yapıldı. Belediyemizin muhtelif birimlerinde görev yapan memurların 9’u bilgisayar işletmeni, 6 memur veri hazırlama kontrol işletmeni, 4 kişi memur ve 71’i itfaiye eri olmak üzere 90 kişi 657’ye tabi memur olarak bugünden itibaren işlerine devam edecekler” diye konuştu.

Başkan Aktaş, vatandaşların kamuda, özellikle belediyelerde çalışmak istediğini hatırlatarak, “İşini, canla başla, aşkla ve severek yapanlardan olun, hedefleriniz olsun. İyi işler yaparak hatırlananlardan olun, çalışmalarınızda farklı olun, çalıştığınız ortama değer katın. İşini severek yapan herkes mutlaka fark edilir. Gönülden çalışanın çabası mutlaka görülür” diyerek, Büyükşehir Belediyesi’nin doğumdan ölüme insanlara hizmet eden bir kurum olduğunu vurguladı.

Başkan Aktaş, hizmetlerin mutluluğunu vatandaşların tepkilerinden aldıklarını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi, güzel bir çatı ve burada yapılan her hizmette, bu kentte yaşayan vatandaşlara faydanızın dokunduğunu bilerek çalışın. Bana heyecan veren en önemli unsur, sahada gördüğüm güzellikler, bir insanın teşekkürüne mazhar olmak, en önemli güzelliklerden Baki kalan bu kubbede hoş bir sadâ bırakmak istiyoruz. Yeni arkadaşlarımızın ekibimize katılmasından dolayı mutluyuz” dedi.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından hep birlikte yemin eden memurlar, günün anısına Başkan Aktaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da hazır bulunduğu yemin törenine, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gökay Bilir de katıldı.