0553 313 94 23

Büyükşehir’de memurların yemin heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan aday memurlar yemin ederek, 657 sayılı devlet memuru statüsü kazandı.

26 Şubat 2019 Salı 17:37
Büyükşehir’de memurların yemin heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan aday memurlar yemin ederek, 657 sayılı devlet memuru statüsü kazandı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen yemin töreninde yeni yemin eden memurlardan canla, başla ve heyecanla çalışmalarını istedi. Başkan Aktaş, memurlara görevlerinde başarılar dileyerek, “Büyükşehir Belediyesi’ne ÖSYM - 2017/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Devlet Personel Başkanlığı’nca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi memur kadrolarına 90 kişi tayin edildi. 2017 yılı içerisinde göreve başlayan aday memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54. maddesi gereğince 12 Şubat 2019 tarihinde asâlet tasdik işlemleri yapıldı. Belediyemizin muhtelif birimlerinde görev yapan memurların 9’u bilgisayar işletmeni, 6 memur veri hazırlama kontrol işletmeni, 4 kişi memur ve 71’i itfaiye eri olmak üzere 90 kişi 657’ye tabi memur olarak bugünden itibaren işlerine devam edecekler” diye konuştu.


Başkan Aktaş, vatandaşların kamuda, özellikle belediyelerde çalışmak istediğini hatırlatarak, “İşini, canla başla, aşkla ve severek yapanlardan olun, hedefleriniz olsun. İyi işler yaparak hatırlananlardan olun, çalışmalarınızda farklı olun, çalıştığınız ortama değer katın. İşini severek yapan herkes mutlaka fark edilir. Gönülden çalışanın çabası mutlaka görülür” diyerek, Büyükşehir Belediyesi’nin doğumdan ölüme insanlara hizmet eden bir kurum olduğunu vurguladı.


Başkan Aktaş, hizmetlerin mutluluğunu vatandaşların tepkilerinden aldıklarını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi, güzel bir çatı ve burada yapılan her hizmette, bu kentte yaşayan vatandaşlara faydanızın dokunduğunu bilerek çalışın. Bana heyecan veren en önemli unsur, sahada gördüğüm güzellikler, bir insanın teşekkürüne mazhar olmak, en önemli güzelliklerden Baki kalan bu kubbede hoş bir sadâ bırakmak istiyoruz. Yeni arkadaşlarımızın ekibimize katılmasından dolayı mutluyuz” dedi.


İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından hep birlikte yemin eden memurlar, günün anısına Başkan Aktaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da hazır bulunduğu yemin törenine, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gökay Bilir de katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:37
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Romanya açıklarında Türk balıkçı teknesine ateş açıldı
    1. Romanya açıklarında Türk balıkçı..
    2. Başkan Demirtaş’tan işçilere yüzde 40..
    3. Hırsızlar bahçelerdeki sulama..
    4. Kato’da görev yapan Mehmetçiğe anlamlı..
    5. Cizre’de iki aile arasında taşlı..
    6. Bakan Çavuşoğlu: "Çankaya’nın makus..
    7. AGD'den 'Şehitler Gecesi' programı
    8. Burhaniyeli lokantacı, tüm yemek..
    9. Gıda sektöründe israf ve kayıplar baş..
    10. Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
    11. Yazıcıoğlu soruşturmasında üst düzey 9..
    12. Cumhurbaşkanı’nın doğum gününü..
    13. Reyhanlı'daki terör saldırısı davası
    14. Engellilere rapor kolaylığı sevinç..
    15. Kars’tauyuşturucudan 7 kişi..
    16. ZONSİAD “Kar yağışına rağmen engel..
    17. Serbest piyasada altın fiyatları
    18. Bayburt Üniversitesi’nden KPSS..
    19. Aracında 1 kilo 230 gram esrar bulunan..
    20. Mermer ocağında şüpheli ölüm
    21. Aliağa’da temizlik mesaisi
    22. Bağ evi çıkan yangında kül oldu
    23. Şırnak yerel seçim anket sonuçları..
    24. Genç Memur-Sen’den Bektaş’a ziyaret
    25. İstanbul Havalimanı için flaş karar! 7..
    26. Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası..
    27. Kahramanmaraş’ta bekçilere hizmet içi..
    28. "Milletin 'zillet ittifakı' diyeceğini..
    29. Şanal, GMİS’i ziyaret etti
    30. Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby İtno..
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!