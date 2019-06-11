Büyükşehir’de Meclis Başkanlığı krizi

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde kısa süreli Meclis Başkanlığı krizi yaşandı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Haziran ayı ikinci birleşimi sorunlu başladı. Yurt dışında bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a vekalet eden meclis üyesi İsmet Yüksel, Büyükşehir Belediye Meclisi’ni yönetmek üzere Cemal Demirdağ ve Sevil Can ile birlikte divana geçmesi Cumhur ittifakı üyelerinin tepkisine yol açtı. MHP’li Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar’ın divana geçmesini isteyen AK Parti ve MHP Grubu, İsmet Yüksel’in meclisi yönetemeyeceğini iddia ederek meclis salonunu topluca terk etmek istediler.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yazıişleri Müdürü Kaşif Barut’un Başkanın şehir dışında olduğu zamanlar başkanın tüm yetkilerine haiz olan başkanvekilinin meclise de başkanlık edebileceğine dair ilgili kanun maddeleri ile Danıştay kararını açıklamasından sonra AK Partili ve MHP’li Meclis üyeleri salondaki yerini aldı ve meclis çalışmalarını sürdürdü.

Bunun üzerine meclis başkanlığı koltuğundan kalkan CHP’li İsmet Yüksel salonu terk edince meclisi yönetmek üzere divana Meclis 2. Başkanvekili Yasemin Şule Özülkü Jaicks geldi.

Daha sonra gündem dışı söz alan üyelerden Ozan Gülaçtı (AK Parti), Serdar Seyhan (CHP), Abdullah Kaçar (MHP), Recai Mercimek (İYİ Parti), Çukurova Belediye Başkanı SonerÇetin, Vedat Gündoğan (AK Parti) ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaşanan meclis başkanlığı krizi ve ilçelerin sorunları hakkında konuşmalar yaptı.

Meclis 2. Başkanvekili Yasemin Şule Özülkü Jaicks daha sonra gündem maddelerine geçti. Toplam 58 maddeden oluşan meclis gündemlerinden 16-32 arasındaki maddelerin teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara oybirliği haline sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.30’da devam edecek.