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Büyükşehir’de Haziran Meclisi gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:15
Büyükşehir’de Haziran Meclisi gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıda 6 ilave madde ile 66 gündem maddesinin görüşüldü. Başkan Ekrem Yüce’nin Mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmaları meclis üyelerine aktardığı mecliste gündem maddeleri içerisinde yer alan bazı önemli maddelere ilişkin de bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda Yüce, çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini duyurdu. Haziran Meclis Toplantısı’nda Sakarya için yeni müjdeler paylaşan Başkan Yüce, “Melen İsale Hattı üzerinde yeni yaşam alanı oluşturulacağız. Bal Suyu projesi ile bal üretimini profesyonel hale getireceğiz. Bölgeye aromatik bitkilerle güzellik katacak, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla sosyal yaşantıya katkı sunacağız. Zabıta teşkilatımızı motorize ekiplerle güçlendireceğiz. Acil Çöp Taksi uygulaması ile çevreci bir adım atacağız. ‘Hoş geldin Bebek’ uygulamamızla doğum yapan ailelerimizin yanında olacağız” dedi.


Mayıs ayını değerlendiren ve Karasu SGM ve yapılan tesisler hakkında bilgiler veren Başkan Ekrem Yüce, “Sapanca Hacımercan’da 2 bin kişi tribün kapasitesine sahip spor tesislerimizi tamamladık. Karasu SGM’yi de tamamladık ve kısa süre içerisinde faaliyete sunacağız. Trafik Haftası’nda binlerce hemşehrimizle bisiklet turumuzu gerçekleştirdik. Tura katılan vatandaşlarımıza çekiliş ile 54 tane bisiklet hediye ettik. ‘Önce Yaya’ sloganıyla sinyalizasyonlar da yeni bir uygulamaya geçtik. Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında 87 adet “önce yaya” sembolünü vatandaşlarımızla buluşturduk” diye konuştu.


Başkan Yüce, “Melen İsale Hattı üzerinde de yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Bal Ormanı Projesi için; İSKİ ile protokol imzalayacağız. Melen İsale Hattından, içmesuyu amaçlı 40 bin metre küp ve arıcılık ile bal ormanının sulama ihtiyacı için 3 bin 500 metre küp olmak üzere toplamda 43 bin 500 metre küp ham su temini protokolümüzün ana başlıklarını oluşturacak. Bal üretimini profesyonel bir alana taşıyacak, Türkiye’de örnek gösterilen bir şehir haline geleceğiz. Teknik olarak da üreticilerimizin yanında olacağız. Desteklerimizle üretime katkılar sunacak, ihracat ile milli ekonomiye katkı sunacağız. Bal Suyu Projesi kapsamında bölgeye aromatik bitkilerle güzellik katacak, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla sosyal yaşantıya katkı sunacağız. Yürüyüş ve bisiklet yolları inşa edeceğiz. Güzergahı rengarenk bitkilerle donatacağız. Su temini noktasında İSKİ ile imzalayacağımız protokolün ardından adımlarımızı hızla atmaya devam edeceğiz. Projemizi hazırlayacağız” şeklinde konuştu.


Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek yeni uygulamalara da değinen Başkan Ekrem Yüce, “Zabıta Teşkilatımızı da motorize ekiplerle güçlendireceğiz. 20 motosiklet alımı yapacağız. İnşallah güçlenen Zabıta Teşkilatımız şehrimiz huzuru ve güvenliği için çalışmaya, hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edecek. ‘Hoş geldin Bebek’ uygulamamızla Büyükşehir Belediyemizin bünyesine dahil edeceğimiz özel donanımlı 2 minibüs ile doğum yapan ailelerimizin yanında olacağız. Acil çöpler için Acil Çöp Taksi uygulamasını hayata geçireceğiz. Proje için 2 aracı hizmete alacağız. Bu vesileyle Haziran Meclis Toplantımızda aldığımız tüm kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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