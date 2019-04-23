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Büyükşehir’de 23 Nisan

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Karamehmet Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

23 Nisan 2019 Salı 12:20
Büyükşehir’de 23 Nisan

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Karamehmet Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.


Okul Müdürü Mustafa Keskin ve Türkçe Öğretmeni Melek Öztürk ile birlikte kendisini ziyarete gelen Eylül Deniz Kahraman, Zeynep Naz Fazır ve Fatih Semih Sel’i kapıda karşılayan Başkan Alinur Aktaş, öğrencilerle yakından ilgilendi. Başkan Aktaş’tan koltuğunu devralan Eylül Deniz Kahraman’ın ilk mesajı eğitimle ilgili oldu. Bursa’da okul kapasitelerinin nüfus artışına bağlı olarak artan öğrenci ihtiyacını karşılayamadığını ve eğitim binalarında fiziksel eksiklikler yaşandığını ifade eden Kahraman, bunun önüne geçmek istediklerini söyledi. Aynı durumun kendi okulu olan Karamehmet Ortaokulu için de geçerli olduğunu kaydeden Kahraman, Başkan Aktaş’tan mevcut binanın yıkılmasını, yerine büyük ve yeni bir ortaokul yapılmasını talep etti. Kahraman, yaptığı konuşmada, yarının yöneticileri olan çocuklara bilim ve sporla uğraşmaları tavsiyesinde de bulundu. Bilimin insanlığı kurtaracak bir faktör olduğunu kaydeden Kahraman, “Bilim, eğitim ve spor olmazsa olmaz. Okullardaki öğrenciler beden eğitimi derslerini verimli bir şekilde yapamıyorlar. Bu yüzden çok amaçlı spor salonlarına ihtiyaç var. Aynı zamanda okulların fiziki şartları da iyileştirilmeli. Öğrencilerin iyi şartlarda eğitim alabilmeleri önemli” dedi.


Başkan Aktaş, ziyaret sonunda okul öğrencilerine içerisinde spor malzemeleri ile Bursa’ya ait figürler bulunan hediye paketleri verdi.


Anaokulu öğrencileri Merinos’ta


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 23 Nisan nedeniyle ikinci ziyaretçileri anaokulu öğrencileri oldu. Merinos’taki başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Başkan Aktaş, Özel Doktor Kaşif Anaokulu öğrencileriyle sohbet ederek, miniklerden taleplerini aldı. Başkan Aktaş, miniklere oyuncak hediye etti.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 12:20
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