Büyükşehir yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor Muğla genelinde sorumluluk alanındaki yollarda 360 Milyon TL yatırımla 2300 km yol çalışmasını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde asfalt, yol genişletme ve banket temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Muğla genelinde sorumluluk alanındaki yollarda 360 Milyon TL yatırımla 2300 km yol çalışmasını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde asfalt, yol genişletme ve banket temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Marmaris Asparan yolu 2.kat sathi kaplama asfalt çalışması 8.3 km, Ula ilçesi Elmalı Mahallesi’nde 2 km, Yemişendere-Muratlar arası 3 km, Menteşe Çırpı 5 km, Dalaman Çöymen Fethiye Nif arası 2 km yol genişletme çalışması devam ediyor. Milas Gökçeler-Kuzyaka yol genişletme çalışması ise tamamlandı. Ayrıca havaların ısınmasıyla yangın tehlikesine karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri Datça Knidos, Seydikemer Kıncılar Çatak Mahallesi yollarında banket bakımına devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.