Büyükşehir, yetenekleri belirliyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., sporu toplumun tüm kesimlerine yaymak ve yetenekli sporcuların belirlenerek desteklenmesini sağlamak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Spor A.Ş. tarafından 4-15 yaş grubu çocuklara yetenek testi yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., tarafından Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi’nde bilimsel metotlarla yapılan yetenek seçimine yaklaşık 1000 öğrenci katıldı. 4-15 yaş arasındaki spor okulu öğrencileri ile Spor A.Ş. kulüplerindeki sporcuların katıldığı yetenek testinde kuvvet, sürat, dayanıklılık ve esneklik gibi fiziksel özellikler belirlendi. Spor A.Ş. tarafından çocuklardaki yeteneklerin belirlenmesi için 8 farklı istasyon oluşturuldu ve bu istasyonlarda testler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş "Geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz" sloganıyla çıktıkları bu yolda, çocukların bireysel özeliklerini bilimsel yollarla ön plana çıkarmaya çalıştıklarını ifade ederek bu özellikler çerçevesinde uygulanacak antrenman programları ile çocukların küçük yaşta doğru spor branşına yönlendirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek sporcular yetiştirmek istediklerini vurgulayan Somtaş, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. olarak daha sonraki süreçte yetenek seçimine katılan öğrencilerimizin motorik, psikolojik ve branşa özgü antrenman yeterlilik ölçümü yapılacaktır. Spor okulu ve kulüp öğrencilerimize bilimsel olarak yapılan yetenek seçimi uygulamasının daha sonraki dönemde Kayseri’deki tüm çocuklarımıza uygulanması planlanmaktadır” dedi.