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Büyükşehir, Yenipazarlı çocuklara yüzme öğretecek

Yenipazarlı çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi’yle Yenipazar Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği kurslarla yüzme öğrenecek.

23 Temmuz 2019 Salı 11:12
Büyükşehir, Yenipazarlı çocuklara yüzme öğretecek

Yenipazarlı çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi’yle Yenipazar Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği kurslarla yüzme öğrenecek.


Kursları çocukların eğlenerek yüzme öğrenmeleri ve yaz tatillerini verimli geçirmeleri için düzenlediklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Yenipazarlı çocukları yüzme kurslarına davet etti.


Yenipazar Belediyesi önünde kurulan seyyar havuzda düzenlenecek olan kursların kayıtları başladı ve 26 Temmuz’a kadar devam edecek. Kurslar ise 29 Temmuz - 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Kurslara katılmak isteyen çocuklar Atatürk Yenipazar Kültür Merkezi ve Yenipazar Belediyesi önüne kurulan bankolarda kayıt yaptırabilecek.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:12
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