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Büyükşehir yaşlıları unutmadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılar Haftası kapsamında çeşitli huzurevlerinde kalan 300 yaşlı birey için yemek verdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:59
Büyükşehir yaşlıları unutmadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılar Haftası kapsamında çeşitli huzurevlerinde kalan 300 yaşlı birey için yemek verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, “Yaşlılarımıza her türlü imkanı sunabilmek ve onlara hayatlarının geri kalan kısmında rahat ve huzurlu bir yaşam sağlayabilmek için gayret ediyoruz” diye konuştu.


Antalya Valiliği’nin koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 18-24 Mart “Yaşlılar Haftası” nedeniyle huzurevlerinde kalan yaşlılar için özel yemek organizasyonu düzenledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği yemeğe Antalya’daki çeşitli huzurevlerinde kalan 300’e yakın yaşlı katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği yemeğe Başkan Menderes Türel’in eşi Ebru Türel de katıldı. Türel, yaşlılarla sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi sakinleri de kendi elleriyle yaptıkları tasarım objeleri misafirlere hediye etti.


“Yaşlılar baş tacımız”


Yaşlılara “Sizler bizim başımızın tacı en değerli varlıklarımızsınız” diye seslenen Ebru Türel, “Her yaşın ayrı bir güzelliği vardır. Yaşlılarımız tarih köprümüzdür. Kültürümüzü ve değerlerimizi bugünlere taşıyan en kıymetli varlıklarımızdır. Bizleri koruyup, kollayan çınarlarımıza sevgi ve saygımızı her zaman göstermeliyiz. Allah sizleri bizim başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.


“Huzur şehri Antalya”


Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmetler ile Antalya’nın huzur şehri haline geldiğine dikkat çeken Ebru Türel, “Bizler yaşlılarımıza her türlü imkanı sunabilmek ve onlara hayatlarının geri kalan kısmında rahat, sağlıklı ve huzurlu ve sıkıntısız bir yaşam sağlayabilmek için gayret gösteriyoruz.Yaşlı Lokali, Yaşlı Bakım Merkezi, Alzheimer Hasta Merkezi, Hasta Yakınları Merkezi gibi çok sayıda önemli hizmet hayata geçirildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’in her zaman ifade ettiği gibi yaşlılarımızın yalnız, bakıma muhtaç kalmasına izin vermeyeceğiz. Antalya’da kimse minnet etmeyecek. Siz değerli büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:59
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