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Büyükşehir ve İncirliova Belediyesi dolunun vurduğu pamukçuları yalnız bırakmıyor

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova’da etkili olan dolu ve sağanak yağıştan yaklaşık 5 bin dönümlük pamuk ekili arazileri zarar gören çiftçileri yalnız bırakmıyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:16
Büyükşehir ve İncirliova Belediyesi dolunun vurduğu pamukçuları yalnız bırakmıyor

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova’da etkili olan dolu ve sağanak yağıştan yaklaşık 5 bin dönümlük pamuk ekili arazileri zarar gören çiftçileri yalnız bırakmıyor.


Önceki akşam etkili olan yağmur ve dolunun ardından soluğu Osmanbükü Mahallesi’nde ekini büyük zarar gören çiftçilerin yanında alan Kaya bu gün de Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Barış Altıntaş, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Ersin, CHP İncirliova İlçe Başkanı Hasbi Akman, İncirliova Belediye Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Ay-Ba İncirliova Sorumlusu Fatih Işıklı ve Aydın Büyükşehir Tarım Komisyonu ile birlikte Osmanbükü Mahallesi’nde çiftçilerin yanında yer alarak üzüntülerine ortak oldular.



Kendilerini ziyarete gelen heyeti karşılayan Osmanbükü Muhtarı Ali Şahin ve Çiftçiler bu ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını, zor zamanlarında kendilerine destek olarak iki gündür hep yanlarında yer alan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesiyetkililerinin, Parti ilçe başkanları ve meclis üyelerinin duyarlılığından dolayı teşekkürlerini sunarak, ekinlerinin anca dallanıp yapraklandığını ve kuvvetli yağış ve dolu nedeni ile çok büyük zarara uğradıklarını, çoğuçiftçinin primler yüksek olduğu için ürünlerini sigortalatamadıklarını, şimdi ne yapacaklarını bilemediklerini, bu doğal afetten zor durumda olduklarını ve devletten destek beklediklerini dile getirdiler.



Osmanbükü köy kahvehanelerindeki üzüntülü çiftçileri tek tek ziyaret eden, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Barış Altıntaş, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Ersin, CHP İncirliova İlçe Başkanı Hasbi Akman, İncirliova Belediye Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Ay-Ba İncirliova Sorumlusu Fatih Işıklı ve Aydın Büyükşehir Tarım Komisyonu ise her zaman çiftçilerimizin yanında olacaklarını, zararlarının karşılanması için ilgili kurumlarla iletişime geçerek kendilerine destek olacaklarını dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:16
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