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Büyükşehir ve ilçe zabıtaları şehrin huzuru için ortak çalışıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Zabıta Müdürlükleri, yaya kaldırımlarını ve yolları işgal edenler, dilencilik yapanlar ve standartlara uygun olmayan tabelalara karşı ortak denetimler gerçekleştiriyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:19
Büyükşehir ve ilçe zabıtaları şehrin huzuru için ortak çalışıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Zabıta Müdürlükleri, yaya kaldırımlarını ve yolları işgal edenler, dilencilik yapanlar ve standartlara uygun olmayan tabelalara karşı ortak denetimler gerçekleştiriyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Selçuklu, Karatay ve Meram İlçe Zabıta Müdürlükleri kaldırım işgali, dilenciler ve standartlara uygun olmayan tabelalarla ilgili ortak çalışma yapıyor. Yapılan ortak toplantının ardından alınan karar gereği denetimlere başlayan zabıta ekipleri, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, yaya kaldırımlarını ve yolları işgal edenlere karşı denetimlerini artırdı. Kaldırımlarda vatandaşın geçiş güzergahlarını engelleyen iş yeri sahiplerini sözlü olarak uyaran ekipler, aynı eylemin tekrar edilmemesini istedi. Ortak denetimleri belli periyotlarda sürdürecek olan zabıta ekipleri, kaldırım işgallerinin önüne geçerek, vatandaşların huzur içerisinde alışveriş yapacakları alanlar oluşturmaya devam edecek. Ekipler, şehir genelinde dilencilik yapanlarla ilgili denetimlerini de artırarak sürdürecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde mevzuatlara uygun olmayan tabelalara da karşı denetimlerini sıklaştırdı. Ortak yapılan denetimlerde iş yeri sahipleri tabelaların mevzuata uygun olması konusunda uyarılıyor. Buna uymayan iş yeri sahiplerinden tabelalarını kaldırmaları isteniyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:19
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