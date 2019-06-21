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Büyükşehir ve ilçe belediye personellerine bütçe eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye personellerine “Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama ve Uygulama Süreci” konulu eğitim verildi.

21 Haziran 2019 Cuma 12:44
Büyükşehir ve ilçe belediye personellerine bütçe eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye personellerine “Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama ve Uygulama Süreci” konulu eğitim verildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim seminerine, Büyükşehir bünyesindeki daire başkanlıkları ve ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinden personel katıldı. Eğitimi, Büyükşehir Belediyesi Bütçe Şube Müdürü Murat Ustaoğlu verdi. Eğitim süresince katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Ustaoğlu, bütçeleme esnasında yapılan eksik hususlar ile ilgili de bilgilendirme yaparak eğitimi tamamladı.


Büyükşehir Belediyesi Bütçe Şube Müdürü Murat Ustaoğlu tarafından verilen eğitimde; kamu bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme, bütçeleme sistemleri, bütçeleme ilkeleri, analitik bütçe sınıflandırması, bütçe kodları, bütçe hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, belediyelerde bütçe sistemi, bütçe hazırlama rehberi, kurumsal kodlama örneği, gelir ve giderlerin sınıflandırılması ve yerel yönetimlerin mali kaynakları konularında bilgiler verildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:44
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