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Büyükşehir ve Gemlik belediyeleri kuzey planlarını inceledi

Gemlik Belediyesi İmar Komisyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleri Taş Ocakları ile Kuzey Planları bölgesini yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

16 Haziran 2019 Pazar 15:18
Büyükşehir ve Gemlik belediyeleri kuzey planlarını inceledi

Gemlik Belediyesi İmar Komisyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleri Taş Ocakları ile Kuzey Planları bölgesini yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.


Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ile Gemlik Belediyesi İmar Komsiyonu üyesi Durmuş Uslu, Mehmet Şamil Yiğit, Mehmet Öksüz, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleri Turgay Yel, Merve Ekmekçi, Aslıhan Köse, Osman Ayradilli, Arzu Karataş, Mahmut Gök ile Gemlik Belediyesi şehir plancılarından oluşan heyet Gemlik’in gelecek imar durumuna ilişkin önemli kararları görüşmek üzere bir araya geldi.


İlk olarak eski taş ocakları mevkiinden inceleme yapan heyet bu bölgede planları ve mevcut yapılaşmayı, vatandaşlardan gelen talepleri de göz önüne alarak yerinde değerlendirdi. Ardından Kuzey Planlarını incelemek üzere Cumhuriyet Mahallesi üstlerine geçen heyet burada gerçekleştirilen planlara bakarak ihtiyaç ve talepleri değerlendirdi. Eski devlet hastanesi üzerinden Cumhuriyet Mahallesi çıkışına kadar 95 hektarlık alanı kapsayan kuzey planlarında en büyük zorluğu bölgedeki eğimin oluşturduğu dikkat çekerken okul, yeşil alan gibi ihtiyaç duyulan sosyal donatı alanlarının planlar içinde uygun şekilde değerlendirildiği belirtildi.


Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Gemlik’te plansız ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilerek modern, düzenli, planlı şehircilik uygulanacağını belirtti. Başkan Serintürk “Bizim için öncelik kentleşmeden, yapılaşmadan kâr etmek değil, çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız gelişmiş, yeşil, düzenli Gemlik’i hayata geçirmek olacaktır. Tabii ki bütün bunlar yapılırken hemşerilerimizin de taleplerini dinleyecek, herkes için en büyük faydayı sağlayacak adımları atacağız. Yer ve bina sahiplerini mağdur etmek gibi bir amacımız yok. Fakat şehirleşme sürerken göz önünde bulundurulması gereken yasal zorunluluklar, bazı kriterler var. Gemliklilerin faydasına, doğaya ve kentimize zarar vermeden planlı adımlarımız tüm hızıyla sürecek” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 15:18
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