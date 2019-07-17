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Büyükşehir uçuş güvenliği için "Slot Hizmet Merkezi” tahsis etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm hayatına katkı sağlayacak bir çalışmaya daha imza atıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:17
Büyükşehir uçuş güvenliği için "Slot Hizmet Merkezi” tahsis etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm hayatına katkı sağlayacak bir çalışmaya daha imza atıyor. Belediyeye ait bina, Pamukkale bölgesindeki sıcak balon uçuşları, yamaç paraşütü ve hafif hava araçlarının daha güvenli ve kontrollü uçuşlarına hizmet vermek üzere "Slot Hizmet Merkezi" tahsis edilecek.


Denizli’nin eğitim, kültür, spor, sosyal ve ekonomik hayatına büyük katkılar koyan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm hayatına katkı sağlayacak bir çalışmaya daha imza atıyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündemin 31. maddesinde yer alan Büyükşehir Belediyesine ait Pamukkale’nin Akköy Mahallesi’nde bulunan binanın "Slot Hizmet Merkezi" olarak kullanılmak üzere ücretsiz olarak tahsisi konusu görüşüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve Kapadokya Üniversitesi arasında imzalanacak protokolle Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan eski Akköy Kaymakamlığı’nın bulunduğu binanın 1. katına Slot Hizmet Merkezi kurulacak.


Merkezin kurulmasıyla Denizli’nin turizm cenneti Pamukkale bölgesinde gerçekleşen sıcak hava balonu, çok hafif hava araçları ile motorlu ve motorsuz yamaç paraşütü uçuşları çok daha güvenli ve kontrollü olacak. Tesis, Pamukkale bölgesinde gerçekleşen uçuşların koordinasyonu ile meteorolojik değerlendirmeler, istatistiki veriler, uçuşa uygunluk, hava sahası kullanımı kontrolü, yamaç paraşütü standartları gibi birçok güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlayacak.



“Denizlimizin turizmden daha fazla pay almasını istiyoruz”


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin kentteki turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiğini hatırlatarak, son yıllarda Pamukkale bölgesinde hızla artış yaşanan balon ve yamaç paraşütü turizmine dikkat çekti. Kurulacak merkez ile uçuşların daha güvenli ve kontrollü bir şekilde yapılacağını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Denizlimizin turizmden daha fazla pay alması için atılacak her adıma en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:17
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