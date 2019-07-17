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Büyükşehir üç Mahalleyi kanalizasyona kavuşturuyor

Aydın Büyükşehir belediyesi ekipleri Didim’de sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Efeler, Hisar ve Cumhuriyet Mahallerini kanalizasyona kavuşturuyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:53
Büyükşehir üç Mahalleyi kanalizasyona kavuşturuyor

Aydın Büyükşehir belediyesi ekipleri Didim’de sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Efeler, Hisar ve Cumhuriyet Mahallerini kanalizasyona kavuşturuyor.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu üçüncü döneme hızlı girdi.Büyükşehir Belediyesi turizm cenneti Didim ilçesine yakışan bir alt ve üstyapı hizmeti sunmak için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Didim’de Akbük Mahallesinin ardından Efeler Mahallesinde de kanalizasyon altyapı çalışması başlattı. Kısa zamanda Hisar ve Cumhuriyet mahallelerinde de başlayacak olan hat yapım çalışmaları tamamlandığında bu üç mahalle kanalizasyon altyapısına kavuşacak.


Efeler, Hisar ve Cumhuriyet mahallelerini kapsayan kanalizasyon inşaatı çerçevesinde 15 km uzunluğunda hat yapılacak. Kanalizasyon altyapısının ekim ayının başlarında tamamlanması bekleniyor.


Kanalizasyona kavuşacak olan vatandaşlar yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:53
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