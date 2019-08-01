Büyükşehir trafik levhalarını yeniledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleriAlanya’da bir süre önce asfalt dökülen Gedevet Yolu’nun Taşatan yol ayrımına kadar olan bölümüne trafik uyarı levhaları yerleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi asfalt dökerek daha konforlu ve güvenli getirdiği yollara trafik uyarı levhaları yerleştirerek sürücüleri dikkatli olmaları noktasında uyardı. Alanya Gedevet Yolu’nun Taşatan yol ayrımına kadar olan bölümde çalışmalarını sürdüren ekipler büyükşehir sınırına kadar olan bölümde trafik uyarı levhalarının yerleştirilmesini tek yönlü olarak tamamlandı.

"Çift yönlü levha"

Çift yönlü yapılması planlanan trafik uyarı levhaları önümüzdeki günlerde de yolun diğer bölümüne takılacak. Trafik levhalarıyla sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri hedefleniyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesinin yol kenarlarına taktığı trafik uyarı levhalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandanekipleri Serik’in Kadriye ve Atatürk Caddelerinde trafik levhalarının kontrolünü yaptı. Turizm sezonu nedeniyle yoğunluğu artan yolda trafiğin daha güvenli işlemesi için yıpranmış levhalar da değiştirildi.