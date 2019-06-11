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Büyükşehir sünnet şöleni kayıtları başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Toplu Sünnet Şöleni” kayıtları başlıyor.

11 Haziran 2019 Salı 13:33
Büyükşehir sünnet şöleni kayıtları başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Toplu Sünnet Şöleni” kayıtları başlıyor.


Maddi durumu olmayan ve kimsesiz çocukların sünnetini ücretsiz gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 2 bin 19 çocuğu sünnet ettirecek.


Başvurular 15 Haziran’da başlıyor


Çocuklarına sünnet düğünü yapmaya gücü yetmeyen ailelere destek olmak amacıyla sünnet şöleni düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, başvuru tarihlerini açıkladı.


Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yaşayan 6-12 yaş arası çocuklar için başvuru kayıtlarını, 15 Haziran’dan itibaren almaya başlayacak.


Kıyafetler de büyükşehir’den


Toplu Sünnet Şöleni’nde bugüne kadar binlerce çocuğu uzman hekimler tarafından sünnet ettiren Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında başvuruları alacak.


Yeni kayıtların tamamlanması ile 2019 çocuğun sünnet kıyafetlerini de Büyükşehir Belediyesi dağıtacak.


Çocuklar eğlenceye doyacak


Başkentli çocukların erkekliğe ilk adımını atacağı sünnet şöleni için özel bir program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, çocuklara özel çeşitli etkinlikler ve sürprizlere de ev sahipliği yapacak.


Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler kayıt için Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Halka İlişkiler Bankosuna, Çocuk Kulüplerine, Gençlik Merkezleri ile Aile Yaşam Merkezlerine istenilen evraklar ile başvuru yapabilecek.


Detaylı bilgi almak isteyen aileler, “(0312) 507 15 37-507 15 62” numaralı telefon ile iletişime geçebilecek. Sünnet olacak çocuğun ve velisinin kimlik fotokopisi ve ikametgah ilmühaberi ile kayıtlar kabul edilecek.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:33
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