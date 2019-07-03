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Büyükşehir, sokak hayvanlarını unutmuyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla su ve yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını unutmayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayat Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kedi, köpek ve kuşların barınaklarını boş bırakmıyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:08
Büyükşehir, sokak hayvanlarını unutmuyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla su ve yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını unutmayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayat Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kedi, köpek ve kuşların barınaklarını boş bırakmıyor.


Daha önce hayata geçirdiği kedi ve köpek besleme merkezlerini sıcak havalarda da sık sık kontrol ederek su ve yemlerini eksik etmeyen Doğal Hayat Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 40 dereceye varan hava sıcaklıklarında hayvan dostu bir kurum olduğunu gösteriyor.


Nizip, Yavuzeli, Nurdağı, İslahiye, Araban, Oğuzeli, Karkamış ve şehrin muhtelif yerlerinde olmak üzere toplam 16 tane köpek besleme merkezi kurduklarını ifade eden Doğal Hayvatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Buralara hayvanların beslenmeleri için rutin olarak hergün sabah ve akşamları yem ve su bırakıyoruz. Ayrıca şehrin muhtelif parklarına kedi ve köpeklerin beslenmeleri için yemek ve su bırakılacak beslenme odaklarımız bulunuyor. Birçok park ve meydanlarda da kuşlara yem veriyoruz” dedi.


Şehrin iki bölgesinde kedi besleme merkezlerinin bulunduğunu, buralara rutin olarak kedi mamaları bırakıldığını anımsatan Özsöyler, şöyle konuştu:


“Şehrimizin muhtelif yerlerinde, ilçelerimizde ve ilçelerimize bağlı köylerde Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı köpek toplama ekipleri tarafından başıboş köpekler toplanarak Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimize getiriyorlar. Getirilen köpeklerin barınağımızda kısırlaştırma, aşılama ve gerekli tedavi ile bakımları yapılıyor. Barınağımıza getirilen köpekler 5199 sayılı kanuna göre kulaklarına küpe ve çipleri takılarak gerekli tedavi ve bakımlarının ardından toplandıkları bölgelere tekrar bırakılıyor.”


Özsöyler, ayrıca köpek barınakta 45 adet yavru olmak üzere toplam 362 adet köpeğin bulunduğunu söyledi. Köpek barınağında 5 adet Veteriner, 7 adet Veteriner Teknikeri ve 12 adet köpek bakıcısının bulunduğunu belirtti. Özsöyler, barınakta bugüne kadar toplam 450’ye yakın köpeğin sahiplendirildiğini vurguladı.


Yaralı ve hasta hayvanlar için “alo 153” hattı aranabiliyor


Öte yandan yaralı ve hasta hayvanları Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi ettiklerini anlatan Özsöyler, şunları aktardı:


“Hayvanların hayatına da büyük önem veriyoruz. Türkiye’de ilk defa hayvanlar için acil müdahale yapabileceğimiz tam teşekküllü ambulansı hizmete sunduk. Bunun yanı sıra hayvanları tedavi ettiğimiz tam teşekküllü bir hastane kurduk. Müdahale edilen hayvanları hayvanat bahçesindeki hayvan hastanesine kaldırarak gerekli tedavilerini yapıyoruz. Günler, hatta aylar süren tedavilerin ardından hayvanları tekrar özgürlüklerine kavuşturuyoruz. Son derece modern ve teknolojik şekilde hayvanlara hizmet veriyoruz.”


Hayvan dostu bir şehir olarak sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Özsöyler, hayvanların yaralanması veya hastalanması durumunda vatandaşlardan “ALO 153” hattını arayarak yardım istemelerini istedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:08
  1. doğa

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