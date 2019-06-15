Büyükşehir sınava giren gençleri unutmadı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) adaylar ve aileleri için okulların önünde stant kurarak su ve meyve suyu dağıtımı yapılıyor.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda yapılacak sınavda ter döken adaylara Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu başarılar diledi. Stantlar, Efeler, Söke ve Nazilli ilçelerindeki 15 farklı okulun önünde kuruldu. Adaylar ve yakınları duyarlılığı için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu "Öğrenci dostu kent Aydın gençlerimize her zaman kucak açmıştır. Onlara destek olmaya devam edeceğiz. Gençlerimize önlerindeki hayatta şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın Büyükşehir Belediyesi örnek bir davranışa imza atarak, Büyükşehir Belediyesi’nin fen işleri, park ve bahçeler dairesi gibi birimleri, sınava giren gençlerin dikkatlerinin dağılmaması için sınav saatlerinde okulların yakınlarında çalışma gerçekleştirmiyor.