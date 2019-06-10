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Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri bayramlaştı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri tarafından Ramazan Bayramı dönüşü ilk mesai gününde toplu bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:14
Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri bayramlaştı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri tarafından Ramazan Bayramı dönüşü ilk mesai gününde toplu bayramlaşma programı gerçekleştirildi.


Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri tarafından Ramazan Bayramı dönüşü ilk mesai gününde belediye çalışanlarına yönelik bayramlaşma programı düzenlendi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bayramlaşmada yaptığı konuşmada, Ramazan ayının ve bayramın Konya’da sorunsuz geçmesi için gösterilen gayretten dolayı çalışanlara teşekkür etti.



"Yeni dönemde büyükbir uyumlaçalışacağız"


Yeni bir dönemin başlangıcında olduklarını ifade eden Başkan Altay, “31 Mart seçimlerinden sonraki ilk bayramlaşma programındayız. Konyalılar bize çok büyük destek verdi. Büyükşehirler sıralamasında birinci, il sıralamasında ikinci olduk. Onun için ne kadar gayret sarf etsek, ne kadar hizmet etsek az. Bu dönemin bir başka güzelliği de birlikte uyumlu çalışabileceğimiz bir ekibin olması. 31 İlçenin tamamında belediye başkanlarımızla büyük bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz ama özellikle merkezde Meram, Karatay ve Selçuklu belediye başkanlarımızla oluşturduğumuz koordinasyonun sadece belediye başkanları düzeyinde değil, tüm çalışma arkadaşlarımız düzeyinde oluşmasından mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.



"Bu şehre hizmet etmek bizim içinbüyük bir şerefve gurur"


Benim Şehrim sloganıyla çok önemli projeler açıkladıklarını anımsatan Başkan Altay, “Yeni bir vizyon ortaya koyduk ve bu vizyonu oluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Konya bir kadim şehir. Hazreti Mevlana’nın, Sultan Alaeddin’in şehri. Bu şehre hizmet etmek bizim için büyük bir şeref ve gurur. Konya, inşallah sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olacak. Hep birlikte Konya’yı geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.



"Amacımız Konya’nın marka değerini hak ettiği yere getirmek"


Konya Büyükşehir Stadyumu’nda A Milli Futbol Takımının Fransa karşısında elde ettiği zaferin Türkiye için ikinci bir bayram olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Özellikle Türkiye-Fransa maçında Konyalıların gösterdiği destekle Milli Takımımızın elde ettiği başarı tüm Türkiye’de ses getirdi. İnşallah Milli Takımımız bundan sonra da çok önemli başarılara şehrimizde imza atacaktır. Amacımız Konya’nın marka değerini hak ettiği yere getirmek. Çünkü Konya belediyecilikte bir marka. Konya Anadolu’nun en güzel şehirlerinden birisi ve gelecek çok daha iyi olacak inşallah” diye konuştu.



İlçe belediye başkanlarından birlik ve beraberlik vurgusu


Programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Biz kocaman bir aileyiz. Hep birlikte Konyamıza hizmet ediyoruz. Konya’da belediyecilik bir marka. Bu markanın oluşmasında burada bulunan herkesin büyük katkısı var. Tüm belediye çalışanlarımızla birlikte daha temiz ve güzel bir Konya için yeni baştan bir hikayesini yazmaya gayret edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha nice bayramlara kavuşturmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.


Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Hep birlikte dört belediye olarak bizden beklenen bütün sorumlulukları yerine getireceğimize inanıyorum. Sizlerin de özveriyle çalışacağına inanıyorum. Allah önümüzdeki bayramları da birlik ve beraberlik içinde sağlık ve mutlulukla geçirmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, Konya’da birlik beraberliğin en güzel göstergesinin bu bayram buluşmaları olduğunun altını çizerek, önümüzdeki 5 yıllık süreçte Konya’da birlik ve beraberlikle güzel, hayırlı hizmetleri hep birlikte yapmayı temenni etti.


AK Parti Konya İl Başkanvekili Seyit Mehmet Sümer, Selçuklu, Karatay ve Meram Belediye Başkan Yardımcıları, muhtar derneklerinin başkanları ile sendika temsilcilerinin katıldığı programın sonunda hep birlikte belediye çalışanlarıyla bayramlaşıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:14
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