Büyükşehir sel için teyakkuzda

Kocaeli’de yaşanan sağanak yağış sebebi ile teyakkuza geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşana olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

19 Haziran Çarşamba günü öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış Kocaeli’nin Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde etkili oldu. Sağanak yağmur, Körfez, Derince ve İzmit’e yarım saatte yoğun yağış bırakırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlığı ile İSU ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için adeta seferberlik ilan etti. 220 ihbarı anından değerlendiren Büyükşehir ekipleri, Derince, Körfez ve İzmit ilçesinin 30 bölgesine müdahalede bulundu. Ani yağış nedeni ile su biriken yollara anında müdahale eden ekipler, ayrıca ev ve iş yerlerinde oluşacak tehlikelere karşı her türlü tedbiri aldı.

İzmit’te yaşanan yoğun yağmur yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için tüm ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun yağmur yağışında Kocaeli Büyükşehir ekipleri, il genelinde hiçbir yolun, ev ve iş yerlerinin sular altında kalmaması için tüm ekipleriyle birlikte müdahale etti. Sağanak yağmur boyunca ve sonrasında sahada olan Büyükşehir ekipleri, sorun yaşayan yerlere hızlı bir şekilde müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağış boyunca teyakkuzdaydı. Kocaeli İtfaiyesi’nden 4 ekip, 4 araç ve 12 personelle Körfez bölgesinde görev alırken 4 ekip 12 personel de Derince bölgesinde, 3 ekiple de İzmit’te sahadaydı. Zabıta Daire Başkanlığı da 15 araç yaklaşık 35 personelle sahada yer aldı. İSU Genel Müdürlüğü de yağışın etkili olduğu yerlere 9 ekibiyle sahadaydı. Ulaşım Daire Başkanlığı ise her türlü tedbiri aldığını belirterek sahadaki ekiplerin acil istekleri doğrultusunda greyder ve iş makineleri ile hazır bulundu.