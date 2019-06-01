Büyükşehir şehitleri unutmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi şehit mezarlarını unutmadı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerince şehit mezarlarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığınca şehit mezarlarının temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı. Yürütülen çalışmalarda mezarlık alanlarının temiz ve düzenli tutulması hedeflenirken, mezarlıklar içerisinde yetişen her türlü bitki ve otlar toplanarak imha edildi. Mezarlıklara zarar veren ağaçlarda yapılan budama çalışmalarının yanı sıra üzeri kapanma tehlikesi yaşayan birçok mezar, bu süreçte temizlenerek görünür bir hale getirildi ve üzerilerine çiçekler dikildi. Yıpranan Türk bayrakları yenileriyle değiştirilirken Kur’an-ı Kerim okunup yapılan hatim ve dualar şehitlerimize bağışlandı.

Vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimizin kabirlerinin bakımlarını özveriyle ve titizlikle yapıldığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şehadet şerbetini içen, kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" diye konuştu.