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Büyükşehir şehit yakınlarını ve gazileri buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

19 Mart 2019 Salı 11:23
Büyükşehir şehit yakınlarını ve gazileri buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı sebebiyle yemek düzenledi.


Aydın’ın dört bir köşesinden şehit yakınlarının, gazilerin ve gazi yakınlarının katıldığı yemekte konuşan Başkan Çerçioğlu birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere olmak tüm şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz, gazilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Şehit yakınlarıyla ve gazilerle sohbet eden Başkan Çerçioğlu onların Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini de dinledi.


Yemekte konuşma yapan Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece ise şehit aileleri ve gaziler olarak Başkan Çerçioğlu ve Başkan Atay’ı desteklemeye devam edeceklerini söyleyip "Birileri bizleri hep unuttu ve hep ayrımcılığa uğradık. Bizler şehit yakınları ve gaziler olarak olay anı, 18 Eylül ve 18 Mart günleri haricinde hatırlanmıyoruz. Bizler de 31 Mart’ta şimdiye kadar bizleri unutanları unutalım. Bizlerin her zaman yanında duran, her türlü desteği her zaman veren başkanlarımız Özlem Çerçioğlu ve Mehmet Fatih Atay bizleri bir araya getirdi. Umuyoruz ki başkanlarımızı 1 Nisan günü makamlarınızda tebrikleri kabul ediyor görürüz" diye konuştu. Ece’nin bu sözleri şehit yakınları ve gaziler tarafından uzun süre alkışlandı.


Yemekte Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri bir müzik dinletisi sunarken Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da zeybek gösterisi gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:23
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