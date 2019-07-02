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Büyükşehir Sazlı ve Savuca’da sondaj çalışması başlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile Sazlı Mahallesine hizmet verecek yeni bir içme suyu artezyen ile Savuca Mahallesine ek bir sondaj çalışması başlattı.

02 Temmuz 2019 Salı 08:35
Büyükşehir Sazlı ve Savuca’da sondaj çalışması başlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile Sazlı Mahallesine hizmet verecek yeni bir içme suyu artezyen ile Savuca Mahallesine ek bir sondaj çalışması başlattı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başkan Çerçioğlu’nun talimatları ile Söke’ye çağ atlatacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Söke’nin Sazlı Mahallesi’ne hizmet verecek içme suyu artezyen çalışmalarına başlayan ekipler 60 metreden su çıkarmak için Bağarası Mahallesinde yoğun mesai harcıyor.



Çalışma hakkında bilgi veren Aydın Büyükşehir Belediye Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli, bölgedeki içme suyu sıkıntısının Başkan Özlem Çerçioğlu sayesinde tarihe karıştığını ifade etti. Akkentli, “Geçtiğimiz beş yıllık süreçte sayın başkanımızın talimatları ile vatandaşlarımıza su sıkıntısı yaşatmadık. Yaptığımız bu çalışmalar ileride oluşabilecek sıkıntılar için. Latmos bölgesine hizmet vermesi için Kisir Mahallemizde yeni bir içme suyu artezyen çalışması yapmıştık. Şimdi ise Sazlı Mahallemize hizmet vermesi için Bağarası Mahallemiz de çalışma yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 60 metrede suyu bulacağımızı tahmin ediyorum. Saniyede 15 litre su hedefliyoruz” dedi.



Yapılan çalışmaları yerinde görmek için bölgeye giden CHP Önceki Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi Adil Özdemir de, “Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum. Sazlı Mahallesi’ne yapılan hizmetler için teşekkür ediyorum. Seçimden önce konuşmuştuk şimdi ise yapılıyor. Çok teşekkür ederim” dedi.



Savuca Mahallesi’ne yapılan sondaj çalışması hakkında açıklama yapan Mahalle Muhtarı Tuncel Uyanık ise, “Başkanımız Özlem Çerçioğlu’ndan sondaj talebinde bulunduk. Kendisi hemen ekiplere talimat verdi. Başkanımız bir dediğimizi ikiletmiyor. Allah Topuklu Efemizden ve ekibinden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 08:35
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