Büyükşehir Ramazan’da sofraları ‘Gönül Kazan’ ile donatıyor

KOCAELİ (İHA) – “Gönül Kazan” projesi ile yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’da da sofralara sıcak yemekle donatıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Gönül Kazan” adını verdiği örnek projesi ile evinde yemek yapamayacak, kimsesiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yıl boyunca sıcak yemek dağıtıyor. Osmanlı’da İmaretlerin yaptığı görevi kapı kapı dolaşarak sağlayan proje ile birçok ailenin evine ramazan ayında da sıcak yemek giriyor. Yılın her günü gerçekleştirilen ve yemek yapacak durumda olmayan, yemek yaptıracak kimsesi bulunmayan vatandaşların kapılarına kadar getirilen sıcak yemekler Ramazan Ayı’nda önemli bir görevi yerine getirmiş oluyor.

Ramazan ayında da kesintisiz devam eden Gönül Kazan ile vatandaşlara günlük 2 öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırılıyor. Böylece Gönül Kazan Projesi ile vatandaşların iftar sofraları boş bırakılmıyor. “Gönül Kazan” projesi ile ekipler kapı kapı dolaşarak yemek yardımını vatandaşlara ulaştırıyor. Hizmetten memnun kalan vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın sunduğu “Gönül Kazan” sıcak yemek projesinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların bilgi için Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi olan 153 numaralı telefona ulaşmaları yeterli oluyor.