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Büyükşehir Ramazan’a hazır

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı geleneğini bu yıl da değiştirmedi.

05 Mayıs 2019 Pazar 15:09
Büyükşehir Ramazan’a hazır

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı geleneğini bu yıl da değiştirmedi. Şehrin muhtelif noktalarında kurulacak iftar çadırlarıyla binlerce kişiyi konuk edecek olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, “Bir Başkadır Erzurum’da Ramazan” temasıyla hem gönüllerin ve hem de kulakların pasını silecek.


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayı programını açıkladı. Başkan Sekmen, “Bir Başkadır Erzurum’da Ramazan” temasıyla organize ettikleri etkinliklerle Ramazan ayına yine renk katacaklarını ifade etti. Şehrin muhtelif noktalarında kurulacak iftar sofralarından konferans, şiir dinletileri ve ilahi programlarına varıncaya kadar çok çeşitli etkinliklerle süslemeyi planladıkları Ramazan ayının, Erzurum’da her yıl olduğu gibi, bu yıl da yine manevi iklime uygun coşku ve ahenk içerisinde geçirileceğini kaydetti.


Her gün 3 bin kişiye iftar yemeği


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayı boyunca Aziziye Millet Bahçesi, Narmanlı Cami yanı (Tebrizkapı Kent Meydanı) ve Mevlana Vadisi’nde her gün 3 bin kişiye iftar yemeği verileceğini açıklayarak, “Bu noktalarda iftar çadırlarımızı kurduk ve tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan ayının ilk gününden itibaren iftar sofralarımız bir ay boyunca halkımızın hizmetinde olacak” diye konuştu.


Birbirinden renkli programlar


Ramazan ayı etkinliklerini ise, “Bir Başkadır Erzurum’da Ramazan” konseptiyle hazırladıklarını anlatan Başkan Sekmen, “Ramazan ayının 19 günü boyunca Yakutiye Medresesi’nde birbirinden farklı programlarımız olacak. Ramazan ayının manevi iklimine ve ruhuna uygun bir biçimde çok özel konu ve konuklarla çeşitli konferanslarımız olacak.İlahi gruplarını misafir edeceğiz, şiir dinletileri düzenleyeceğiz. Sohbet programlarıyla da, Erzurum’u ve Erzurum Ramazanlarını konuşacağız” ifadelerini kullandı.


Başkan Sekmen’in inanç turizmi hedefi


Öte yandan Başkan Mehmet Sekmen, Ramazan ayında Erzurum’un bambaşka bir atmosfere büründüğünün altını çizerek, bu durumun aynı zamanda çok önemli bir turizm fırsatı olduğunu vurguladı. Sekmen, bu yılın Ramazan ayı için belirledikleri konseptin tam da buna dikkat çektiğini kaydederek, “Erzurum’u Ramazan ayı ile de bir çekim ve cazibe merkezi haline getirerek, inanç turizmini geliştireceğiz. Öyle olacak ki; insanlar birkaç günlüğüne de olsa Ramazan orucunu tutmak için Erzurum’a akın edecekler. Çünkü Ramazan ayında Erzurum’da varılan manevi lezzet, Türkiye’nin hiçbir yerinde yok” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 15:09
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