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Büyükşehir Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda tüm birimlerinde gerekli önlemleri aldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:08
Büyükşehir Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda tüm birimlerinde gerekli önlemleri aldı. Vatandaşların rahat, huzur ve güven içerisinde bayram tatilini geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı.


Büyükşehir Belediyesi’nin "Bayramda Ücretsiz Otobüs Yolcuğu" uygulaması kapsamında bu yıl da 3 günlük Ramazan Bayramı süresince devam edecek. Vatandaşların rahat ve ulaşım sorunu olmadan mezarlık ve akraba ziyaretlerini yapabilmeleri, istedikleri yerlere güvenle ulaşabilmeleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Ulaşım AŞ (GAZİULAŞ)’ye bağlı çalışan otobüsler ve tramvaylar ücretsiz yolcu taşıyacak. Otobüsler, Arife günü Balıklı-Yeşilkent Mezarlığı ve Balıklı-Asri Mezarlığı’na her 30 dakikada bir ücretsiz yolcu taşıyacak. Ramazan Bayramı süresince B10 Hayvanat Bahçesi-Balıklı hattı 4 araçla her 22 dakikada bir seferler düzenlenecek. Öte yandan bayram boyunca özel halk otobüsleri, yolcuları indirimli taşıyacak.


Zabıta görev başında


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı kent içi ulaşımında düzeni sağlamak ve halkın bayram ziyaretlerini rahatça yapabilmelerini temin etmek amacıyla ulaşım trafik ekipleriyle, durak ve hatlarda gerekli kontrolleri yapacak. Zabıta ekipleri, arife gününden itibaren gıda kontrollerini sıklaştırarak, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmelerine imkan sağlayacak. Ekipler, Gaziler Caddesi, Mütercim Asım, Balıklı Parkı civarları başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde seyyar satıcılar ve işportacılara karşı denetimlerini yoğunlaştıracak. Büyükşehir, bayramda tüm birim ve genel müdürlükleriyle görev başında olacak. ALO 153 7 gün 24 saat çalışarak Gazianteplilerin dilek, talep ve şikayetlerini almaya devam edecek.


Yasin-i Şerif ve fidan hediye edilecek


Büyükşehir, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha sağlıklı yapabilmesi amacıyla mezarlıklarda kötü görüntüye neden olan otları temizledi, bozulan yolları mucurladı, yollara kilit taşı döşedi. Bayram boyunca mezarlıklarda güvenlik önlemleri artırıldı. Buna göre 10 motorize gezici ekip güvenliği sağlayacak.2 nolu askeri cadde üzerindeki askeri şehitlikte Vatandaşlara Yasin-i Şerif ve mezara dikebilecekleri fidan hediye edilecek.


Mezarlıkta bulunan 500’e yakın hayrat çeşmesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından onarıldı. Öte yandan 1 Nolu Cadde girişinde dilek ve şikayet çadırı kurulacak, vatandaşlardan gelen dilek ve şikayetler değerlendirilecek.


Turizm akışı aksamayacak


Dünya’nın en büyük Mozaik Müzesi, Türkiye’de kamuya açık ilk Gezegen evi ve Bilim Merkezi, Botanik Bahçesi, Harikalar Diyarı eğlence merkezi, Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi, Bakırcılar Çarşısı ve Kültür yolu gibi yerel değerleri görmeye gelenler için kolaylık sağlanacak. Turistlerin memnuniyetle karşıladığı uygulama kapsamında restoranlar, kafeler, kuru yemişçiler, baharatçılar, alışveriş merkezleri, kuaförler, turistik hanlar, hediyelik eşya satan işletmelerle turistik mekanlar bayram boyunca açık tutulacak.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:08
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