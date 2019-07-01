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Büyükşehir personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin iktisadi teşekkülleri arasında bulunan Belde Sağlık Sanayi ve Ticaret A.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:42
Büyükşehir personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin iktisadi teşekkülleri arasında bulunan Belde Sağlık Sanayi ve Ticaret A.Ş (BELDETAŞ) tarafından, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personele, “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’’ verildi.


Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen eğitimi, İş Güvenliği Uzmanı Cumali Aktaş ve BELDETEŞ OSGB İşyeri Hekimi Dr. Tamer Aldan verdi.


Belediye çalışanlarına, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri gibi konularda bilgi aktarıldı.


Devletin, işverenin ve çalışanın sorumlulukları var


Söz konusu eğitimle; kazaların, iş hastalıklarının ve maddi hasarların azalması, verimlilik, performans ve üretimin ise artmasını amaçladıklarını dile getiren İş Güvenliği Uzmanı Cumali Aktaş, ‘‘ Dünya Sağlık örgütüne göre kişi bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan iyiyse ve mutluysa sağlıklı bir ortam vardır, iş güvenlidir. Zaten kişi iş yerinde bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan mutluysa, işçinin verimi, performansı ve üretimi de artar. Bir iş yerinde herkesin belli başlı sorumlulukları vardır. Devlet yasa çıkarmak, denetlemek ve alt yapısını oluşturmakla yükümlü, işveren iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlü, sizler ise çalışan olarak iş güvenliği kural ve talimatlarına uymakla yükümlüsünüz. Ülke olarak dünyada ölümlü iş kazalarında üçüncü, Avrupa da ise birinci sıradayız. İş kazaları en çok mesai saatlerinin ilk bir ve son bir saatinde yaşanmaktadır. Ölümlü iş kazaların önüne geçmek için iş güvenliği kural ve talimatlarına uygun olarak çalışmak zorundasınız’’ dedi.


Akciğer kanseri oranı çok yüksek


“Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim” konusunda sunum yapan Dr. Tamer Aldan, ‘‘Ülkemizde akciğer kanseri diğer ülkelere göre çok daha fazla. Çünkü ülkemizde daha önce kapalı ortamlarda sigara içildi. Avrupa’da ve Amerika’da sigara içme yerleri ayrılmışken, bizde daha çok evde içildiği için, genetik olarak akciğer kanserine yakalanma oranı daha yüksek’’ diye konuştu.


Güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü gibi konularda bilgilendirme yapılan eğitim sonrası çalışanlar, soru-cevap kağıtlarını doldurarak öğrendiklerini test etti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:42
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