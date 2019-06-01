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Büyükşehir otobüsleri bayram boyunca ücretsiz olacak, mezarlıklara servis kalkacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:50
Büyükşehir otobüsleri bayram boyunca ücretsiz olacak, mezarlıklara servis kalkacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Mersin halkının sorunsuz ve rahat bir bayram geçirmesi için tüm birimleri ile teyakkuzda olan Büyükşehir Belediyesi, bayram boyunca belediye otobüslerinde ücret almayacak, Akbelen ve Güneykent mezarlıklarına da servis kaldıracak.


Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan itfaiye hizmetlerine, gıda denetiminden trafiğe kadar birçok alanda tüm daireleri ile bayram önlemlerini aldı.



Belediye otobüsleri bayram boyunca ücretsiz olacak, mezarlıklara servis kalkacak


Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde Ramazan Bayramı süresince vatandaşların rahat ve konforlu yolculuk yapmaları için ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek. 4-5-6 Haziran’da Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler, halkı ücretsiz taşıyacak.


Öte yandan, vatandaşların, mezarlık ziyaretleri için ücretsiz servisler de Mersinlilerin hizmetinde olacak. Ücretsiz servisler, 3 Haziran arife gününden itibaren -4-5-6 Haziran tarihlerinde 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Makine İkmal ve Güneykent Mezarlığı’ndan kalkacak olan servisler, Makine İkmal-Toros Devlet Hastanesi- İstasyon- Taş Bina-İstiklal Caddesi-Çetinkaya-Akbelen Bulvarı-Akbelen Mezarlığı-Güneykent Mezarlığı güzergahında seyredecek.



Zabıta ekipleri 24 saat görev başında olacak


Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından da Ramazan Bayramı öncesinde ve bayram süresince vatandaşların rahat bir bayram geçirmeleri için gerekli önlemler alındı. Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için 24 saat görev başında olacak zabıta ekipleri, işyerlerinde ruhsat, hijyen ve gıdalarda son kullanma tarihlerinin kontrolü ile fiyat etiketlerinin olup olmadığı denetleyecek. Ayrıca bayram öncesinde yoğunluğun çok olduğu caddelerde kaldırım işgali, seyyar satıcı ve dilenci denetimlerine ağırlık verilecek.


Mersin merkez ile ilçelerdeki hallerde ve otogarlarda ilave tedbirler alarak vatandaşların seyahatlerinde gerekli kolaylıkları sağlayacak olan Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bayram boyunca vatandaşların huzurlu bir şekilde yolculuk yapmaları için görev başında olacaklar.


Bayram süresince oluşabilecek trafik kazaları, arama-kurtarma operasyonları ve yangın gibi afetlere karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığı da görev başında olacak. 33 hizmet noktasında 643 kişilik personel, 98 araç ile 7 gün 24 saat görevi başında olacak ve türlü afet ve tehlikelere karşı vatandaşın yanlarında olmayı sürdürecek.


7/24 görevi başında olan Çağrı Merkezi çalışanları Ramazan Bayramı boyunca da Mersinlilerin hizmetinde olacak. Büyükşehir Belediyesi’nden istek ve talepte bulunanlar, tespit edilen olumsuzluklar hakkında şikayette bulunmak isteyenler, bayram süresince 444 2 153 numaralı telefonu arayabilecek. Vatandaştan alınan bildirimler ile ilgili daire başkanlıkları da olumsuzlukların giderilmesi için göreve hazır olacak.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:50
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