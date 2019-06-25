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Büyükşehir Nazilli’de sıcak asfalt çalışması başlattı

İl genelinde yol yapım ve sıcak asfalt çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli ilçesi Namık Kemal Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi üzerinde sıcak asfalt çalışması başlattı.

25 Haziran 2019 Salı 10:03
Büyükşehir Nazilli’de sıcak asfalt çalışması başlattı

İl genelinde yol yapım ve sıcak asfalt çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli ilçesi Namık Kemal Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi üzerinde sıcak asfalt çalışması başlattı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın il genelinde sıcak asfalt çalışmalarını hızlandırdı. Deforme olan yolları yenileme çalışmaları kapsamında, Nazilli Altıntaş Mahallesi Namık Kemal Caddesi ve Aydoğdu Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması başlatıldı.Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilk etapta asfalt kazıma aracı trimer ile eski asfaltı kaldırma çalışması gerçekleştirdi. 8 bin metrekarelik alanın sıcak asfalt ile kaplanacağı ve yoğun olarak kullanılan caddelerde yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşın kullanıma açılacağı belirtildi.


Başkan Özcan, çalışmaları yerinde inceledi


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, beraberindeki heyet ile birlikte Namık Kemal Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi’nde gerçekleştirilen yol çalışmalarını inceledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmaların her alanda devam edeceğini belirten başkan Özcan, “Söylemiştik birlikten güç doğar diye. Nazilli Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi burada asfaltlama çalışması yapıyor. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na Nazillimize göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. Bugün de Nazilli’mizin en işlek caddelerinden olan Namık Kemal Caddesi’nde 4 bin 275, Mithatpaşa Caddesi’nde ise 3 bin 570 metrekare alanda asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor. Yaptığımız tespitler sonucu çalışmalarımızı başlattık. Eski asfaltın kazınmasının ardından sıcak asfalt kaplama ve kaldırım çalışmalarımız tamamlanacak” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:03
  1. doğa

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