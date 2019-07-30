BüyükşehirNazilli’de halk konseri düzenleyecek Aydınlı vatandaşları müzik ve kültürel faaliyetlerle buluşturmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de iki halk konseri düzenleyecek.

Aydınlı vatandaşları müzik ve kültürel faaliyetlerle buluşturmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de iki halk konseri düzenleyecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ağustos Ayı’nda Nazilli ilçesinde 2 halk konseri vermeye hazırlanıyor. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yaz Konserleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı eğitmenleri tarafından en güzel şarkılar ve türküler seslendirilecek. Nazillili vatandaşları müziğe doyuracak olan konserlerin ilki 2 Ağustos Cuma günü 23 Nisan Parkı’nda, ikincisi ise 23 Ağustos Cuma akşamı Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Vatandaşların keyifli bir şekilde vakit geçirmesini sağlayan konserler saat 20.30’da başlayacak.

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