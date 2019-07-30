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BüyükşehirNazilli’de halk konseri düzenleyecek

Aydınlı vatandaşları müzik ve kültürel faaliyetlerle buluşturmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de iki halk konseri düzenleyecek.

30 Temmuz 2019 Salı 09:54
BüyükşehirNazilli’de halk konseri düzenleyecek

Aydınlı vatandaşları müzik ve kültürel faaliyetlerle buluşturmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de iki halk konseri düzenleyecek.


Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ağustos Ayı’nda Nazilli ilçesinde 2 halk konseri vermeye hazırlanıyor. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yaz Konserleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı eğitmenleri tarafından en güzel şarkılar ve türküler seslendirilecek. Nazillili vatandaşları müziğe doyuracak olan konserlerin ilki 2 Ağustos Cuma günü 23 Nisan Parkı’nda, ikincisi ise 23 Ağustos Cuma akşamı Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilecek.


Vatandaşların keyifli bir şekilde vakit geçirmesini sağlayan konserler saat 20.30’da başlayacak.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:54
  1. konser
  2. kültür

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