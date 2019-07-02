Büyükşehir muhtarları dinliyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Haktan, hukuktan ayrılmayacağız, iltimastan uzak duracağız. Hedefimiz hizmetleriyle Türkiye’de örnek bir Büyükşehir olmak" dedi.

Başkan Mustafa Demir, Vezirköprü’de ‘Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na başkanlık etti. Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezindeki toplantıda tüm muhtarların taleplerini dinleyen ve notlarını alan Başkan Demir, "Tamamıyla adil ve şeffaf bir belediyecilik hizmeti gerçekleştireceğiz. İlçelerimiz için başlattığımız hizmet seferberliğinde muhtarlarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye’ye örnek bir belediye olmak ve örnek hizmetleri gerçekleştirmek. Tüm hizmetlerimizi haktan, hukuktan ayrılmadan, gayretle gerçekleştireceğiz. İltimastan uzak duracağız. İmkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak Vezirköprü’yü 5 yıl içerisinde daha güzel bir yere getirmek için çalışacağız. En büyük şikayetlerden birisi olan yetki alanı ayrımını ortadan kaldıracağız. Yani ilçedeki sorunların çözümünde Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Vezirköprü Belediyesi olarak imkanlarımızı birleştirerek halkımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız” dedi.

“5 yıl sonra kimse şikayet edemeyecek”

Muhtarların dile getirdiği sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesiyle ilgili olarak gerekli talimatları veren Başkan Mustafa Demir, "Alt yapı ve yol sorunlarını çözümüne öncelik tanıyacağız. Çalışmalarımızı yaparken mağduriyetin en çok olduğu mahallelerimize öncelik vereceğiz. İlk olarak ilçe belediyemize ait olan ara sokakları ve bağlantı yollarını, daha sonra da grup ve ana yolları tamamlayacağız. Ağır tonajlı araçların yollara zarar vermesini engelleyeceğiz. Allah’ın izniyle 5 yıl sonra kimse yoldan, sudan ve alt yapıdan şikayet etmeyecek. Bunun için gayretle çalışacağız” diye konuştu.

Belediye bürokratlarıyla istişare

Başkan Demir, geç saatlere kadar süren toplantının ardından her 2 belediyenin de yöneticileri ve bürokratlarıyla bir ’Değerlendirme Toplantısı’ yaptı. İlçede yapılacak çalışmalar, yatırımlar ve projeler ile ilgili istişarede bulunulan toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve yardımcıları, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt, SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız ile belediye bürokratları katıldı.