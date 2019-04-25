Büyükşehir Muğla’ya 2 milyar 737 milyonluk yatırım yapacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen basın buluşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Muğla genelinde görev yapan gazeteciler bir araya geldi.

Basın buluşmasına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP Muğla İl Bşkanı Adem Zeybekoğlu, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve gazeteciler katıldı.

Toplantıda seçimle ilgili görüşlerini dile getiren Başkan Gürün, "Seçim boyunca çok önemli bir görevi yerine getirdiniz. Seçimin sakin bir şekilde geçmesini sağladınız ve vatandaşlar arasında manşetlerle onları ayıran bir yayın ilkesi Muğla’da geçerli olmadı. Bu konuda sizlere teşekkür ediyorum. Muğla’da seçim, yoğun bir mücadele içinde geçti ve vatandaş tercihini bizden yana kullandı. Büyük hadiseler yaşamadan Muğla’da yerel seçimi atlattık" dedi.

Osman Gürün ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürün, İstanbul’da seçim sürecinde yaşananlara değinerek, "İstanbul’da seçim tam olarak sonuçlanmadı. Türkiye bunu hak etmiyor. İstanbul seçmeninin iradesine saygı duymamız gerekiyor. Umuyorum ki YSK en kısa sürede seçimi sonuçlandırır ve İstanbul Türkiye gündeminden çıkar" diye konuştu.

-"Kılıçdaroğlu ve Türkiye’ye geçmiş olsun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıya da değinen Osman Gürün, "Bu sadece Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bir saldırı değil. Demokrasiye yapılan saldırıdır. Ülkenin huzuruna yapılan bir saldırıdır. Ben Sayın Kılıçdaroğlu saldırı sonrası sakinliğini koruyarak ülkenin karışıklığa uğramaması için demokratik tepkisini göstererek farklı eylemler içine partiyi ve bizleri sürüklemedi. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Şehit hepimizin şehidi. Cenazeye kimlerin katılacağına kimse karar veremez. Şehitlik bizim dinimizde en yüksek paye. Keşke tüm şehit cenazelerine hep beraber katılabilsek. Bu tarz hareketler sahip olduğumuz önemli değerlerin tartışmaya açılmasına yol açıyor. Kılıçdaroğlu’na karşı yapılmış bu hareketin nasıl olduğu, daha önceki bazı söylemlerin bu hareketin yapılmasında tetikleyici rolü var mı, bu iş organize mi araştırılması gerekiyor. Ben sayın genel başkanıma ve Türkiye’ye geçmiş olsun diyorum" diye ifade etti.

Gürün konuşmasının devamında, "Bu seçimde vatandaş tepkisini gösterdi. Bizler 4,5 yıl bu parlamento ve Cumhurbaşkanı ile çalışmaya devam edeceğiz. Öyleyse kalan 4,5 yılda ülkenin idare ediliş şeklinin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bizim sıkıntımız öncelikle hukuk ve demokrasi. İkisi olmadan ekonomide ileri gidemeyiz. Şuan genlerin yüzde 25’i işsiz. Bizim süratle seçim döneminden çıkıp ekonomiye, hukuk ve adalette oluşan eksikleri gidererek topluca hareket etmemiz lazım. Ekonomik sıkıntıyı herkes hissediyor ve bu böyle sürdürülemez. Türkiye İttifakı sözü kendi içinde çok değerli. Ama sadece iki kelime bizim gelecekte ulaşmamız gereken yere bizi ulaştırmaz. Onun içini doldurmamız gerekiyor. Bu ittifakı talep eden en üst makam Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıdan sonra genel başkanımıza geçmiş olsun demedi, yapanlar yakalanack, ülkemizin barışa ihtiyacı var demedi, demesi gerekirdi. Bu şekilde Türkiye İttifakı sözünün içeriği ortadan kalkmış oldu. Keşke öyle olmasaydı. Çünkü Türkiye’nin sıkıntıya girmesi, hepimizin sıkıntıya girmesi demektir. Şuandaki sistem Türkiye’nin sistemine uymuyor. Bundan bir an önce kurtulup, Mustafa Kemal Atatürk’ün zor şartlarda kurduğu Cumhuriyet’in kurumlarını tekrar ayağa kaldırmamız ve onu Türkiye’nin yönetimi olarak koymamız gerekiyor. Anlaşıldı ki bu sistem ülkemiz şartlarına uygun değil" dedi.

Gürün: "Türkiye’de tansiyon düşürülmeli"

Osman Gürün, "Birinci olarak İstanbul’un artık tartışılmayacak şekilde gündemden çıkarılması lazım. İkinci olarak Cumhurbaşkanının tüm liderlerle bir araya gelip, ülkenin geleceği adına acilen bir danışma toplantısı yapması gerekir. Oradan ortak karar ile çıkan sonucun, içimden geçeni söylüyorum. Çıkan kararların tüm liderler tarafından birlikte kamuoyuna deklare edilmesi lazım. O zaman Türkiye’de tansiyon birden düşer. Buna da şiddetle ihtiyacımız var" diye konuştu.

"2 Milyar 737 Milyon yatırım yapacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün konuşmasının sonunda, "Yerel yönetim olarak biz yine 13 ilçemize eşit mesafede, öncelikler tanıyarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Geçen dönem Muğla’da 5 yıl içinde en fazla yatırımı Muğla Büyükşehir Belediyesi yaptı. 1 Milyardan fazla yatırım yaptık içinde devredilen borç ile birlikte. Önümüzdeki dönem altyapı ile ilgili çok önemli yatırımlar yapacağız. Önümüzdeki dönem ödeyeceğimiz borçla beraber 2 Milyar 737 Milyon yatırım yapacağız. Çok önemli bir rakam. Bunu gerçekleştireceğiz. Muğla’ya alt yapı için harcanması gereken para 5 Milyar lira. Bunun 1 Milyar lirasını önümüzdeki dönemde vereceğiz. Daha 4 Milyar yatırım yapılması gerekiyor" dedi.

Toplantı soru cevap şeklinde devam etti.