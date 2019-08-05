Büyükşehir Mobil Tır’ı Günnercik Şenliği’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Tır’ı Gazipaşa’nın Toroslar Günnercik Yayla Şenliği’nde park etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Tır’ı Gazipaşa’nın Toroslar Günnercik Yayla Şenliği’nde park etti. Halk, Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Kuaför, Mobil Sağlık ve ilkyardım ambulansından ücretsiz faydalanırken, yüzlerce çocuk Şeker Portakalı gösterileri eşliğinde doyasıya eğlendi.

Gazipaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Toroslar Günnercik Yayla Şenliği’nde binlerce vatandaş 3 gün boyunca gönüllerince eğlendi. Bin 800 rakımlı Toros Dağlarının eteklerindeki Günnercik Yaylasında düzenlenen şenliğin açılışı temsili Yörük göçüyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla şenlik alanına yerleşen Büyükşehir Belediyesi, Mobil Kuaför, Mobil Sağlık ve İlkyardım Ambulansı ile gün boyu ücretsiz hizmet verdi.

Şenliğin minik katılımcılarını da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, Şeker Portakalı Etkinlik Aracı’nı Günnercik Yaylası’na gönderdi. Şenliğin ikinci gününde sahne alan Şeker Portakalı, yüzlerce çocuğu sihirbaz, palyaço, dans, balon şov gibi gösterilerle doyasıya eğlendirdi.

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