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Büyükşehir Mikrokredi Ofisi’nden kadınlara 12 milyon destek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli kadınların kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarına destek olmasını sağlamak amacıyla 2009 yılında hayata geçirdiği ‘Mikrokredi Ofisi’ bugüne kadar binlerce kadının hayatına dokundu.

07 Mart 2019 Perşembe 15:13
Büyükşehir Mikrokredi Ofisi’nden kadınlara 12 milyon destek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli kadınların kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarına destek olmasını sağlamak amacıyla 2009 yılında hayata geçirdiği ‘Mikrokredi Ofisi’ bugüne kadar binlerce kadının hayatına dokundu. Büyükşehir Mikrokredi Ofisi son 10 yılda kendi işini kuran 7 bin 530 kadına 12 milyon liradan fazla mikrokredi verdi.


Kendi işini küçük sermayelerle kurup, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara destek olmak için 2009 yılında kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor. Denizli merkez ve tüm ilçelerde yaşayan kadın girişimcilere mikrokredi sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, son 10 yılda 7 bin 530 kadın girişimciye 12 milyon liradan fazla kredi sağladı. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin ortaklığında yürütülen proje ile bugüne kadar binlerce kadının hayatı değişirken, Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisinin girişimci sayısı ile Ege’de öncü olduğuna dikkat çekildi.



“Kadın girişimcilerimiz büyük başarılara imza attılar”


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapmaya devam ettiklerini belirterek, projeyi ilk günden itibaren çok önemsediklerini söyledi. Kadın girişimcilerin sayısının artmasının ülke ekonomisine büyük katkı sağladığının altını çizen Başkan Zolan, "Mikrokredi Ofisimiz sayesinde kendi işini kurmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar iş hayatındaki ilk adımlarını daha güvenle atıyor. Mikrokredi desteklerimizle, kendi işini kuran kadınlarımızın çoğu işlerini büyüttüler. Mikrokredi Ofisimiz sayesinde hem merkezde hem ilçelerimizdeki kadın girişimcilerimiz büyük başarılara imza attılar. Son on yılda binlerce hanım kardeşimizin ev ekonomisine katkı sağlamalarına ve iş hayatında söz sahibi olmalarına vesile olduk. Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisimizin, kadınlarımıza iş hayatı alanındaki destekleri sürmeye devam edecek" dedi



Mikrokredi Hikayeleri


Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi’nden mikrokredi kullanarak hayatını değiştiren kadınlardan Fatma Kırmızı, “Küçüklüğümden beri kendi işimi yapmak istiyordum. Üniversite ikinci sınıfta okurken Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi’nden 1.000 TL destek alarak kendi işimi kurdum. Aldığım destekle ürün aldım ve satış yaptığım ofisin kirasına ortak oldum. Üniversiteden mezun olduktan sonra kendi ofisimi tuttum. 29 metrekarelik ilk açtığım ofisi 150 metrekarelik hem beslenme hem de spor merkezi haline dönüştürdüm. Mikrokredi ofisi sayesinde aylık 600 liralık gelirden 7 bin TL gelire ulaşarak uluslararası beslenme şirketi işi yaparak hayallerimi gerçekleştirdim” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:13
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