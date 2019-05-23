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Büyükşehir mezarlıklarda bayram hazırlığı

Gaziantep’te Ramazan Bayramı öncesi ve bayram süresince vatandaşların kabir ziyaretlerini daha sağlıklı yapmaları amacıyla mezarlıklarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:12
Büyükşehir mezarlıklarda bayram hazırlığı

Gaziantep’te Ramazan Bayramı öncesi ve bayram süresince vatandaşların kabir ziyaretlerini daha sağlıklı yapmaları amacıyla mezarlıklarda temizlik çalışmaları başlatıldı. Mezarlıklarda kötü görüntüye neden olan otları temizledi, bozulan yolları mucurladı, yollara kilit taşı döşedi.


Vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında gelen mezarlıklardaki genel bakım çalışmaları kapsamında yol ve temizlik çalışmalarına yoğunlaşan Büyükşehir, Asri ve Yeşilkent Mezarlığını otlardan, dikenlerden arındırdı, çeşitli nedenlerle bozulan yolları düzenledi.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla mezarlık temizliğine koyulan Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri mezarlıkların daha güzel bir görünüme kavuşturulması için başlattığı çalışmaları Ramazan Bayramı’na kadar tamamlayacak.


Aksoy, mezarlıklardaki çalışmaları anlattı


Konuyla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, “Büyükşehir Belediyesi olarak merkezde Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı olmak üzere iki tane mezarlığımız bulunmaktadır. Bunların dışında ilçelerimizde ve mahallelerde mezarlıklar var.Düzenli olarak budama zamanı geldiğinde hem ot biçme hem de budama işlemlerini yapıyoruz. Bu işlem merkezden taşraya doğru yayılarak devam etmektedir. Özellikle Ramazan ayında toprak (arefe) gününe yetiştirmek için asfalt, mucurlama, ot biçme ve temizlik çalışmalarına devam ediyoruz. Asri Mezarlık bin 740 dönümlük bir alanı kaplıyor. Öncelikle otların kuruması için ilaçlıyoruz. Takdir edersiniz ilaçlama ile hepsi kurumuyor. Yağışlar ilacın etkisini azaltabiliyor. İlaçlamada verim alamadığımız durumlarda işçilerimizle ot biçme makineleriyle otların temizliğini yapıyoruz. Ara sokaklarda ve paftalar arasında da mucurlama ve kilit taşı çalışması yapılmaktadır. Aynı zamanda belediyenin diğer birimlerinden çıkan kilit taşlarını toplayıp ikinci defa buralarda kullanıyoruz. Böylece heba olmasını önlüyor ve mezarlar arası geçişler çamurdan ayıklanmış oluyor” dedi.


Yasin-i Şerif ve fidan hediye edilecek


Ramazan ayı boyunca vatandaşların mezarlık ziyaretlerine gittiklerini hatırlatan Fatma Şahin, “Bölgedeki güvenliği sağlayabilmek için önlemleri artırdık. 10 motorize gezici ekibimizle güvenliği sağlıyoruz. Ramazan ayında vatandaşlarımız vefat eden yakınlarını güvenli bir şekilde mezarları başında ziyaret edecekler. Bunun yanı sıra toprak günü yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlarımıza da Yasin-i Şerif ve mezara dikebilecekleri fidan hediye ediyoruz. Mezarlıkta bulunan beş yüze yakın hayrat çeşmemizi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’yle ortak çalışmalar sonucunda onardık, hayratları hizmet verecek duruma getirdik. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şubesi olarak çalışmalarımız son hızda devam ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 11:12
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