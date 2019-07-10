Büyükşehir meclisinde yapılacak kent meydanı görüşüldü

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde Meryem Abdurrahim Gizer Orta Okulu yerine yapılacak kent meydanını kapsayan madde ile ilgili yeni yapılacak bir eğitim tesisinin isminin Meryem Abdurrahim Gizer olması kararlaştırıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı birleşimi Meclis Başkanı Mustafa Bayar başkanlığında toplandı. Açılış yoklamasının ardından gündem dışı konuşma için söz alan olmadı. İki gün boyunca tartışmalı geçen meclisin ardından sakin geçen üçüncü oturumda, gündem maddeleri tek tek oylamaya sunuldu. Gündemde yer alan bir madde tekrar komisyona sevk edildi. Meclis gündeminde bulunan 27’nci madde geldiği komisyonlara havale edildi.

Meryem Abdurrahim Gizer Orta Okulu’nun bulunduğu alanın kent meydanı yapılmasını kapsayan madde ile ilgili verilen bilgide, Meryem Abdurrahim Gizer isminin yeniden yapılacak uygun bulunan eğitim tesisine verilmesi kararlaştırıldı. Bir gündem maddesi de oy çokluğuyla kabul edilirken, geri kalan 12 gündem maddesi ile oy birliğiyle kabul edilerek gerekli karara bağlandı.

Bir sonraki meclis oturumunun yarın saat 14.00’da görüşüleceği kararlaştırıldı.