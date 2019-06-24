0553 313 94 23

Büyükşehir Meclisi’nde hizmet vurgusu

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı Meclis toplantısını yaptı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
Büyükşehir Meclisi’nde hizmet vurgusu

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı Meclis toplantısını yaptı. Mehmet Sekmen’in başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, bu yaz sezonu için planlanan çalışmalar ve hâlihazırda yürütülen projeler ele alındı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum için hizmet üretmek ve çalışmak; övünçlerin ve kıvançların en büyüğüdür. Allah’ın izniyle bu haklı gururu hep birlikte yaşayacağız” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Meclis üyeleriyle Haziran ayı oturumunda bir araya geldi. Yoğun bir gündemle toplanan Meclis’te, bu yatırım sezonu için planlanan çalışmalara dair bilgiler veren Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerini hâlihazırda devam eden projeler hakkında da bilgilendirdi.


“HİZMET KERVANIMIZ HİÇ DURMAYACAK”


Başkan Sekmen, Erzurum’un tüm ilçeleri ve en ücra noktasındaki mezralarının bile Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanında bulunduğunu kaydederek, “Başında bulunduğumuz bu hizmet kervanından tüm ilçelerimiz, tüm mahallelerimiz ve hatta en ücra köşedeki mezralarımız bile istifade edecek. Biz hangi ilçemizde ve hangi mahallemizde neye ihtiyaç olduğunu ve beklentilerin hangi yönde şekillendiğini çok iyi biliyoruz. Yol haritamızı ve eylem planımızı da zaten buna göre şekillendirmiş durumdayız. Emin adımlarla ilerleyecek ve ürettiğimiz hizmetlerle kadim şehrimizin her noktasını tanıştıracağız. Bunu birlikte yapacağız, işbirliğiyle yapacağız, el birliğiyle yapacağız” diye konuştu.


BAŞKAN SEKMEN MECLİS ÜYELERİNE SESLENDİ


Yerel yönetimlerin başarı kaydetmesinde hizmet ve yatırımların planlanması kadar, istişare ve müzakere sürecinin de büyük önem taşıdığının altını çizen Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin üyelerine hitaben şunları kaydetti: “Sizler, temsil ettiğiniz ilçelerinizin gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dilisiniz. Dolayısıyla güzel Erzurum’umuz için hizmet üretim sürecine sağlayacağınız katkılar çok önemli. Biz istişareye ve görüş alışverişine her zaman açık olduk. Yeni dönemde de, yolumuzu yine sizlerin görüş ve önerileriyle şekillendireceğiz. Bu yolda birlikte yürüyeceğiz, birlikte hizmet üreteceğiz ve Erzurum’u hep birlikte geliştirip güzelleştireceğiz. Bu sebeple kıymetli katkılarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    VASKİ’den akıllı su sayacı dönemi
    1. VASKİ’den akıllı su sayacı dönemi
    2. (Tekrar) Kartal’da çöken bina..
    3. Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi..
    4. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
    5. Boyun germe estetiği ile yıllara..
    6. Altay’dan, İzmir’e birlik çağrısı
    7. Pasinler TSO’dan mesleki yeterlilik ve..
    8. Büyükşehir’in gelecek stratejisi..
    9. Çipras'tan Türkiye’ye alçak tehdit!..
    10. Erdemli Belediyesi’nin camilere..
    11. Siirt’te PKK’ya yardım eden 10 kişi..
    12. 15 Temmuz gazilerine hâlâ madalya yok!
    13. Masa başı çalışanlara altın beslenme..
    14. Komşu iş yerini kurşunladılar,..
    15. Siirt’te bir iş yerinin havuzuna düşen..
    16. Osmaneli’nde Genç ve Kadın Girişimci..
    17. Türkiye şampiyonluğu için son viraj
    18. Osmaneli’nde hız ve trafik kontrolleri..
    19. Hırdavat ihracatında başı Almanya..
    20. Milli karatecilerden Kanada'da 9 madalya
    21. İsviçre’den geldi, Samsun’da obezite..
    22. ÇADEM yeni yerinde hizmet veriyor
    23. Aquapark alanı 30 Ağustos’ta halkın..
    24. Husilerin saldırdığı Abha..
    25. İran’dan ABD’ye tehdit
    26. (Özel) Gültak: “ATAŞ lojmanlarında,..
    27. Oklu kirpi avlayan 3 kişiye para cezası
    28. İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine yaz..
    29. Mumcu’ya Büyükşehir dokunuşu
    30. Ordu 5 firma listelerde
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama