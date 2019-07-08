0553 313 94 23

Büyükşehir meclisi toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Nizip Caddesi’ndeki plastik ayakkabı, terlik ve yan sanayi ürünü üreten firmaların Körkün’de kurulacak Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınacağını belirterek bölgedeki üretim yerlerinin showrooma dönüştürüleceğini söyledi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:08
Büyükşehir meclisi toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Nizip Caddesi’ndeki plastik ayakkabı, terlik ve yan sanayi ürünü üreten firmaların Körkün’de kurulacak Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınacağını belirterek bölgedeki üretim yerlerinin showrooma dönüştürüleceğini söyledi.


Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısının birinci bileşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında gerçekleştirildi. Bileşimde 29 gündem maddesi görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi.


Şahin, "İş çok büyük bir iş"


Eski Nizip Caddesi’ndeki plastik ayakkabı, terlik ve yan sanayi ürünü üreten firmalara yönelik hazırlanan planlamayla ilgili meclisi bilgilendiren Şahin, “Gaziantep Sanayi Odamızda bir toplantı yaptık. Ticaret Odası ve Sanayi Odası’ndaki sektör temsilcileriyle bu toplantıya katıldı. Eski Nizip Caddesi ile ilgili kiracı sayısından, üretim merkezine, kaç un fabrikası var, kaç atölye var, kaç ayakkabı tesisi var, kaç konut var ve buradaki durum nedir. Mevcut durumun rehabilitasyonu ile ilgili yeni planlamamız yeni projemiz nedir bunların hepsinin bir sunumunu yaptık. Onların da görüş ve önerilerini aldık. İş çok büyük bir iş” dedi.


Bölgede gastronomi sokağı oluşturulacak


Ayakkabı sektörünün bu şehrin can damarı olduğuna işaret eden Şahin, “Sektörü rahatsız etmeden, onların üretim kapasitesini düşürmeden, oradaki işçi sağlığı ve iş güvenliğini de korumamız ve bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. Allah esirgesin orada hepsi kimyasal madde, en küçük bir kazada itfaiyenin ve ambulans araçlarının geçemeyeceği kadar dar alanlar mevcut. Biz, fıstıkçılardan tutun da nakliyeciler, GATEM hepsinin taşınmasıyla ilgili çok önemli bir çalışmayı çok başarılı bir şekilde götürdük. Buranın daha önde gitmesinin en önemli nedenlerinden biri ayakkabı sektörüyle ilgili özel bir alan olması. Bunun üzerine biz ancak kurumsal kapasitesi yüksek, odalarımızla bu işi yapalım dedik. Ticaret odamızın yetkilileri ve Sanayi odamızın başkanlığında Körkün bölgesine ayakkabı ihtisas organize dönüştürmeyle sağlıklı bir dönüşüm olacağının oradaki eski Nizip Caddesi’nin de bu işle ilgililerin showroom yapacağı bir alana dönüştüreceğiz. Üretimini Körkün’de showroomunun da Eski Nizip’te yapacakları bir imkan sunacağız. Çünkü ayakkabı sektöründe çok büyüdük. Biz burada ürettiğini, markasını göstereceği bir konut ve ticaret merkezi yapacağız. Bölgede oluşturulacak bir gastronomi sokağıyla lezzetleri tadacağı bir tasarıma dönüştürdük. Diğerlerine göre daha fazla uzamasının nedeni işin büyüklüğü ve doğru dönüşümün yapılmasıdır. Çünkü orada toprak veya mülk sahibinin üst yapı bedeli var, metrekare bedeli var bunların hepsinin doğru yönetilmesi gerekiyor. Projeyi her mülk sahibinin gelip soru sorduğunda bir cevap alabileceği bir hale getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla en önemli kısım olan planlama 2 yılımızı aldı. Hızlı bir şekilde takibini yapalım, sanayi odasından gününü alalım ve mülk sahipleri, talep eden meclis üyelerinin katılımıyla bir toplantı yapalım” diye konuştu.


Meclis, 12 Temmuz 2019 Cuma günü saat 15.00’da toplanmak üzere dağıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed rejimi generallerine bombalı suikast!
    1. Esed rejimi generallerine bombalı..
    2. Formayı giyen Vedat Muriç'in ilk..
    3. Trabzonsporlu yöneticilerden Ortahisar..
    4. Sakarya’da bulunan mayınının 1910-1912..
    5. GÜNCELLEME 4 - Pendik'te araca saldırı..
    6. Muğla'da teknede bayılan kaptan..
    7. Tunuslular, “Yüzyılın Anlaşmasını”..
    8. Eski İstihbarat Daire Başkanı hakkında..
    9. Atakum’un otopark mağduriyeti mecliste
    10. Pendik’te içinde hamile kadının..
    11. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    12. Ve beklenen haber geldi! Trafikte..
    13. Kuyumcunun ikna çabasıyla soygundan..
    14. IKBY'de yeni hükümette görev alacak..
    15. Alanya'dan araba çalan hırsızlar,..
    16. Savcı Sayan Barış Atay'ı anasından..
    17. Pendik'te, içinde hamile kadının..
    18. Vedat Muriç kendi transfer haberini..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. Babacan kimlerle hareket ediyor?
    21. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    22. Kırmızı ışıkta çiftetelli oynayan..
    23. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    24. Günübirlik kiralanan evler mercek..
    25. Borsada işlem hacmi sıralaması
    26. Adana'da cinayet gibi kaza! Ölü ve..
    27. Borsada endekslerin değişimi
    28. Borsada günlük işlemler (2)
    29. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    30. Parkomat görevlisiyle sivil polis..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’