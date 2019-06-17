Büyükşehir Meclisi, Seçer’e 31 milyon 500 bin TL’lik teminat mektubu yetkisi verdi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, yol yapım, bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bitüm alımı için İller Bankası’ndan 31 milyon 500 bin TL’lik teminat mektubu alınmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e yetki verilmesini içeren teklifi oy birliğiyle kabul etti. Meclis üyelerine teşekkür eden Seçer, “Topluma da güzel bir mesaj verdiniz. Sağ olun” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Haziran Ayı Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. İdareden gelen 24, gündem dışı 10 olmak üzere 34 teklifin görüşüldüğü toplantıya, İller Bankası’ndan 31 milyon 500 bin TL’lik teminat mektubu alınması için Başkan Seçer’e yetki verilmesine ilişkin teklifin oy birliğiyle kabul edilmesi damga vurdu.

İlçelerden gelen imar değişiklikleri, sokak isimleri, yurt dışı toplantılarına katılım gibi gündem maddelerinin bir bölümünün kabul edildiği, bir bölümünün de ilgili komisyonlara havale edildiği toplantıda, Yenişehir İlçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yaklaşık 285 bin metrekarelik alanda yer alan Buz Pisti ve müştemilatı ile Gençlik Merkezi ve Çocuk Danışma Merkezinin, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirket veya şirketlere devredilmesi ile ilgili teklif ise ilgili komisyonlara havale edildi. Teklife göre, söz konusu yerler, ilk yıl metrekare birim fiyatının 50 TL üzerinden, müteakip yıllar ise 7161 sayılı yasa uyarınca TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranında arttırılarak hesaplanması sonucu elde edilen bedel üzerinden 5 yıllığına 3’üncü şahıslara devredilmeksizin, idarenin belirleyeceği belediye şirketlerine devredilecek.

“Sen ne şanslı bir başkansın. Biraz da bize bulaşsa”

Öte yandan, Akdeniz Belediye Başkanlığı’nın talebi ile mevcut yapılmış olan altyapı çalışmalarına zarar vermeden ve tüm giderleri Akdeniz Belediyesince karşılanmak üzere, Ahmet ERSOY caddesi (109. Cadde) üzerinde bulunan kaldırım ve elektrik aydınlatma sistemlerinin Akdeniz Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili teklif ele alındı.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, teklifle ilgili yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde olan bazı sokak ve caddelerde iyileştirme ve güzelleştirme yapacaklarını belirterek, “Bu cadde de Metropol İş Merkezi’nin hemen yanında olan, sıkça kullanılan, fakat güzel görünmeyen bir cadde. Yetki alırsak burayı Akdeniz Belediyesi olarak güzelleştireceğiz” dedi.

Başkan Seçer’in, oylamaya sunduğu maddenin oy birliğiyle kabul edilmesi üzerine Gültak’a, “Muhalefet bile kabul etti senin teklifini. Sen şanslı bir başkansın. Biz burada neler çekiyoruz görüyorsun. Biraz da bize bulaşsa; bu kısmet, bu şans” demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Toplantıda ayrıca, Ardahan Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir olması ile ilgili teklif de oy birliğiyle kabul edildi.

Özel durumlarda 500 metreden kısa mesafelerde de taksi durağı ruhsatı verilecek

Gündem dışı bir diğer madde olan, hastaneler ve AVM’ler gibi özel durumlarda 500 metreden daha az mesafede taksi durukları kurulmasına ruhsat verilmesine ilişkin teklif de meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Seçer, teklifle ilgili yaptığı konuşmada, “500 metreden daha az mesafedeki taksi duraklarına ruhsat verilmemesini biz kendi yönetmeliğimize bağlamışız. Ama bazı özel durumlar çıkıyor, vermek durumunda kalıyoruz. Daha önce idarenin böyle kararları olmuş, dava edilmiş ama Danıştay, ‘Bu yasalara aykırıdır’ diye bizi uyarmış. Dolayısıyla bu mevzuat karışıklığını ortadan kaldırmak için kendi elimizle yazdığımız o yönetmelik maddesini yine kendi elimizle iptal edip, özel durumlarda ve koşullarda, 500 metreden daha kısa mesafelerde olan taksi duraklarına da ruhsat verme imkanı yasal olarak sağlamış olacağız. UKOME bu konuda zaten yetkili” diye konuştu.

Seçer’in oylamaya sunduğu teklif, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na havale edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, yıllık aidatı 3 bin Euro olan Asya Belediye Başkanları Forumu’na üye olmasına ilişkin teklif ise meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Belediyelerin, Suriyeli mülteciler konusundaki deneyimlerini paylaşacakları ve Almanya’nın başkenti Berlin’de 24-27 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türk-Alman Göç Diyaloğu toplantısına, Başkan Seçer’in Danışmanı İbrahim Evrim’in katılmasına ilişkin teklif de oy birliğiyle kabul edildi. Seçer, bu toplantının önemi olduğunu belirterek, “Türkiye ve özelinde Mersin, Suriyeli misafirlerle her açıdan son derece önemli sorunlar yaşıyor. Danışmanımı görevlendireceğim. Burada yapacağımız özellikle sosyal projelerle ilgili önemli hibeler alabiliriz. Bu da kentimize artı değer sağlar” ifadelerini kullandı.

Seçer’e 31 milyon 500 bin TL’lik teminat mektubu yetkisi verildi

Toplantının en önemli ve son maddesini ise İller Bankası’ndan teminat mektubu alınması için Başkan Seçer’e yetki verilmesine ilişkin gündem dışı teklif oluşturdu. Teklifte, yol yapım çalışmalarında sıcak asfalt kaplama ve asfalt sathi kaplama programlarının uygulanmasında kullanılmak üzere 14 bin tonun üzerinde bitüm malzemesi alımı için yaklaşık 31 milyon 500 bin TL ödeneğe ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, söz konusu malzemenin taksitli ödemeler halinde temin edilmesi için 12 ay vadeli kesin teminat mektubunun İller Bankası’ndan alınması kapsamında Başkan Seçer’e yetki verilmesi istendi.

Teklifle ilgili konuşan Seçer, ilçe belediye başkanları ile birlikte muhtarlarla yaptıkları toplantılarda, ilk sırada gelen şikayetleri yol bakım ve onarımları, yeni yol açma taleplerinin oluşturduğu söyledi. Bu konuların bütçede kendilerini epeyce yoran faaliyet alanları olduğunu dile getiren Seçer, şunları söyledi:

“Biz, 31 Mart seçimleriyle göreve geldik. Yol yapım çalışmalarının daha önce başlaması gerekirdi. İhaleye çıkılması lazım. İhaleye çıkmamız ve sonuçları almamız 2 aydan fazla bir zamanı gerektiriyor. Malzemeleri temin edecekseniz, deponuza koyacaksınız. Biz bu şansı ıskaladık. Bizden önceki belediye başkanı ve yönetiminin böyle bir hazırlığı yoktu. Biz geldik 5 bin 500 kilometre Büyükşehir’in ağı var; ilçelerin önemli sorunları var, belki yetmedikleri yerde biz yardımcı olacağız, malzeme de alet de vereceğiz ama bizim kasa tamtakır, depolar da bomboş. Biz de bu sorunları çözmek için kısıtlı bütçemize baktık, borç da bulamıyoruz. ‘Paramız yok ama itibarımız var. bari bir hamle yapalım’ dedik ve 600-700 bin lira civarında para ayırdık, TÜPRAŞ’tan haftalık bitüm almaya başladık. Peşin para yatırıyorsunuz bitümü alıyorsunuz. Daha sonra yaptığımız araştırmalarda kamu kurumu Türk Petrol’den ihaleye girmeden bitüm alabildiğimizi gördük. Ancak, Türk Petrol bize TÜPRAŞ’tan aldığımız peşin bedelli fiyatı ödeme koşullarında kolaylık sağlayabiliyor ve aynı fiyata 12 eşit taksite bölebiliyor. Biz zaten mali sıkıntı yaşıyoruz. Eğer Türk Petrol’dan bitüm alırsak TÜPRAŞ’a peşin ödeme zorunda kalmayacağız artık. Bunun için de bizden İller Bankası teminatı istiyor. Dolayısıyla benim sizlerden yetki almam lazım. Toplam 31 milyon 500 bin TL’lik mektup almayacağım, haftalık ihtiyacım kadar alıyorum, bir yandan da ödemeye başlıyorum. Cari hesabımda ne kadar bakiye görünüyorsa içeride o kadar mektubun olması lazım. Tedbir olarak ihtiyaç olacak tonajı ve maksimum ihtiyacım olacak mektup limitini belirttim ve bu yetkiyi sizden talep ediyorum.”

Seçer’in, ilgili teklifi komisyona sevk etmeden oylama önerisini kabul eden meclis üyeleri, teklifi oy birliğiyle kabul ederek Seçer’e yetki verdiler. Bunun üzerine Seçer, meclis üyelerine teşekkür ederek, “Topluma da güzel bir mesaj verdiniz. Sağ olun” dedi.