Büyükşehir Meclisi 62 maddeyi görüşecek
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 8 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.07 Temmuz 2019 Pazar 15:15
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 8 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumda 4 ilave madde ile 62 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.
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