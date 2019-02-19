Büyükşehir Meclisi 5 yılda 6 bin 380 karara imza attı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Kurucu Meclisi 2014-2019 döneminin son toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli için 5 yılda 6 bin 380 karara imza attıklarını kaydetti.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin Şubat ayı Olağan Toplantısı’nın 2. birleşimi yapıldı. 34 gündem maddesinin görüşüldüğü birleşim ile Denizli’nin Büyükşehir olmasının ardından ilk kez göreve gelen Denizli Büyükşehir Belediyesinin Kurucu Meclisi 2014-2019 döneminin son toplantısını gerçekleştirdi. Kurucu Meclisin son toplantısında konuşan Başkan Zolan, 5 yıl boyuca yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirterek, “Kurucu Meclis olmanın, ilk olmanın birçok zorlukları vardı. Bunun yanında birçok güzellikleri de birlikte yaşadık. Meclisimiz, milletimize hizmet etmek için yürüyüşünü ve duruşunu göstermiştir. Ben bu birliktelikten dolayı, Denizlimize hizmet etme noktasındaki gayretlerinizden dolayı her birinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Ben sizlerden razıyım"

Denizli için birçok güzel ve köklü çözümler sunan projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Zolan, “Uzun yıllardır konuşulan ama çözülemeyen birçok sorunu çözdük ve projelerimizi hizmete aldık. Büyükşehir, tüm şehri ayağa kaldırma noktasında bir karardı. Ben sizlerden razıyım. İnşallah milletimiz de hizmetlerinizden dolayı hepinizden razıdır. Bu dönem gerçekten çok önemliydi. Bu dönemi unutmak mümkün değil. Hepimiz kardeşiz ve hep birlikte buraya adım attık. İnşallah bundan sonra hep beraber yürüyüşümüze devam edeceğiz, kardeşliğimiz her zaman bakidir" diye konuştu.

Kurucu Meclisin 2014-2019 döneminde 58 ay toplantı yaptığını kaydeden Başkan Zolan, toplamda 198 birleşim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Meclisimiz bu toplantılarda 6 bin 209 kararı oy birliği ile aldı, 145 kararı ise oy çokluğu ile aldı. 26 konuda ise Meclisimize bilgi verildi. Meclisimizde toplamda 6 bin 380 karar çıktı. " ifadelerini kullandı.