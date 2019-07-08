0553 313 94 23

Büyükşehir meclis toplantısında işten çıkartılmalar tartışıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayının ilk toplantısında ASKİ’den işte çıkartılanlar konusu tartışıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:49
Büyükşehir meclis toplantısında işten çıkartılmalar tartışıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayının ilk toplantısında ASKİ’den işte çıkartılanlar konusu tartışıldı.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın katılmadığı meclis toplantısı Mustafa Bayar başkanlığında Cemal Demirdağ ve Sevil Can’ın katipliğinde açıldı.


Toplam 60 maddeden oluşan gündeme 2 madde daha teklif olarak kabul edildi.


Gündem dışı söz alan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay,Aladağ Belediye BaşkanıMustafa Akgedik, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ve Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, ilçelerinin sorunlarının yanısıra kendi ilçelerinde çalışan ASKİ personelinin işten çıkarılmalarını gündeme getirdi.


İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse’de işten çıkartılmaları savunan konuşma yaptı. Sinekle mücadelede İmamoğlu’dan sorun yaşamadıklarını söyleyen Karaköse’ye Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan cevap vererek, “Karaisalı’da her tarafta sinek var. Büyükşehir Belediyesi’nin sinekle mücadele için gönderdiği pikaplara haciz geldi, parkta bekliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yol müdürü ilçemizi geziyor ama belediye başkanlığı makamına uğramıyor. Acaba birilerinden uğramayın diye talimat mı alıyorlar?” dedi.


Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, gündem dışı konuşmalara son verdiğini belirterek gündeme geçmek istedi. Yerinden konuşan İYİ Parti Meclis Grubu Sözcüsü Recai Mercimek, mecliste olamayan Başkan Zeydan Karalar’ın eleştirilerine cevap vermek için söz istedi. Bayar, konunun çok uzadığını ve anlaşıldığını, ancak başka bir toplantıda söz vereceğini söyledi.


CHP Grubu Sözcüsü Serdar Seyhan, daha önceki konuşmacılarının ifadelerinde CHP ve Büyükşehir Belediye Başkanı adına cevap hakkı doğuran bir söylemin olmasına rağmen hem bir polemiğe girmemek hem de meclis 1. Başkanvekilinin iradesini ortadan kaldırmamak adına bir cevap vermeyeceğini belirterek, “Bir işçiye siz AK Parti’lisiniz ya da MHP’lisiniz diye işten çıkartıldı diyen Saimbeyli Belediye Başkanımızın ithamını kabul etmiyoruz, bu şekilde hiçbir kimseye çıkış verilmez ve verilmemiş de. Hizmet götürme konusunda ise AK Parti, MHP şeklinde ayrım yapıldığını söylemek de ciddi bir haksızlıktır. Bunu burada kapatıp gündeme dönmek istiyorum” dedi.


Serdar Seyhan, daha sonra 62 maddeden 21 maddenin teklif olduğunu bu tekliflerden ilk 15 teklifin ilgili komisyonlara havale edilmesini önerdi. Teklif tek tek okunarak ilgili komisyonlara oy birliği ile havale edildi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mangal keyfi yaparken ormanı yaktıkları iddiası
    1. Mangal keyfi yaparken ormanı..
    2. Kaybolan 80 küçükbaş hayvan drone ile..
    3. Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatı ne..
    4. Kapalıçarşı'da altın
    5. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    6. Osteoporoz düşük kemik yoğunluğu..
    7. Samulaş’ın borcu 96 milyon TL
    8. Muğla’da 50 milyon liralık uyuşturucu..
    9. Çocuk Üniversitesi mezunlarını verdi
    10. Adilcevaz’da 50 bin sazan yavrusu..
    11. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    12. Duygular vücudumuzu nasıl etkiler?
    13. MGTC’den BİK Müdürüne ziyaret
    14. AFAD’dan tahliye ve kurtarma eğitimi
    15. Çiftçilerin elektrik kesintisi..
    16. Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
    17. Döviz kurları
    18. Bakan Çavuşoğlu, GDAÜ Dışişleri..
    19. Tokat'ta "Çocuk Üniversitesi"..
    20. Papa’dan göçmenleri koruma çağrısı
    21. İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı
    22. Fenerbahçe A takımı ile U-19 takımı..
    23. Isparta’daki uyuşturucu operasyonda..
    24. Balıkesir Büyükşehirde bayrak değişimi
    25. Kayserili Kickboks Sporcular..
    26. TÜM-İŞ Konfederasyonu’ndan Mızraklı’ya..
    27. Kırkpınar’da Trakya Birlik farkı
    28. Yıldırımın düştüğü mezarlıkta yangın..
    29. Altının kilogramı 258 bin 900 liraya..
    30. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’