Büyükşehir Manavgat’ta dağları kırıp yeni yol açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsalda yolların daha konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri Manavgat ilçesine bağlı Saraçlı, Karavca ve Güzelyalı mahalleleri grup yolunda iş makineleriyle dağları kırıp yeni yol açıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Manavgat’ın Saraçlı, Karavca ve Güzelyalı mahalleleri grup yolunda hummalı bir çalışma yürütüyor. Tehlike arz eden birçok keskin viraja sahip grup yolu güvenli hale getiriliyor. Ekipler, virajları ortadan kaldıran ve mesafeyi kısaltan yeni bir yol açıyor. Ekipler iş makineleriyle dağları kırarak, yarma ve dolgu çalışması yapıyor.

Yürütülen yeni yol çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir’le birlikte inceleyen Karavca Mahalle Muhtarı Ahmet Ali Karakaya da sık sık kaza yaşanan yolun güvenli hale gelecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.